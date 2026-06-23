Intesa Sanpaolo conquista il mercato USA

L’ultima operazione di Intesa Sanpaolo sul mercato statunitense segna uno dei collocamenti più rilevanti dell’anno per una banca europea. Il gruppo ha portato a termine un’emissione multi‑tranche da 3,5 miliardi di dollari, destinata esclusivamente a investitori istituzionali. La risposta è stata straordinaria. Oltre 10,5 miliardi di dollari di domanda nelle prime due ore e mezza, con un libro ordini che ha raggiunto un picco di circa 20 miliardi prima di chiudere a 14,5 miliardi.

L’operazione di Intesa si articola in tre tranche distinte

La prima, un Senior Non Preferred da 1,5 miliardi di dollari con scadenza a 4 anni e call dopo 3, è stata emessa a un livello pari a US Treasury + 80 punti base, con cedola fissa del 5%. La seconda tranche, Senior Non Preferred, vale 1 miliardo di dollari, ha scadenza a 6 anni con call dopo 5 ed è stata collocata a US Treasury + 95 punti base, con cedola al 5,2%. La terza tranche è un Tier 2 da 1 miliardo di dollari, scadenza 11 anni con call dopo 10, emesso a US Treasury + 150 punti base e cedola al 6,005%.

La forza della domanda ha permesso a Intesa Sanpaolo di ottenere un significativo restringimento degli spread rispetto alle indicazioni iniziali. Trenta punti base sulle due tranche Senior Non Preferred e 35 punti base sul Tier 2. Un risultato che conferma la solidità del nome Intesa sul mercato americano. Intesa non emetteva da tre anni ma continua a godere di una reputazione di affidabilità e stabilità.

Una grande partecipazione di investitori

La partecipazione degli investitori è stata dominata dagli Asset Managers, che hanno assorbito tra il 64% e il 69% delle varie tranche. La distribuzione geografica evidenzia una netta prevalenza degli USA, che hanno sottoscritto tra l’80% e il 90% dell’intera emissione. Seguiti da UK, Canada ed Europa continentale. Un segnale chiaro della fiducia degli investitori americani nel modello di business della banca guidata da Carlo Messina.

Come sottolinea Nicoletta Bertolini, Responsabile Funding di Intesa Sanpaolo, l’operazione “rappresenta un risultato di particolare rilevanza”. Non solo per la dimensione della domanda. Ma anche per la qualità degli investitori coinvolti e per la capacità della banca di ottenere uno dei maggiori restringimenti di spread osservati dall’inizio dell’anno. La transazione si posiziona infatti tra i benchmark più significativi non solo per il mercato italiano, ma per l’intero panorama europeo.

Il collocamento è stato gestito dalla Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo. Con lei anche un pool di primarie banche internazionali. Tra quste Barclays, BNP Paribas, HSBC, J.P. Morgan, Mizuho, Morgan Stanley, TD Securities e Wells Fargo. L’operazione conferma la capacità di Intesa Sanpaolo di attrarre capitali globali anche in un contesto di mercato complesso, rafforzando la propria presenza negli USA. E consolidando il ruolo di emittente di riferimento per gli investitori istituzionali.