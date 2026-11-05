WIIT: redditività in crescita e debito in calo nel terzo trimestre

Il Consiglio di Amministrazione di WIIT ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2026, confermando il rafforzamento della redditività e della generazione di cassa del Gruppo. Nei primi nove mesi dell’anno i ricavi si sono attestati a 122 milioni di euro, in lieve flessione rispetto ai 125,7 milioni del 2025. Al netto di una componente straordinaria positiva registrata lo scorso anno, il calo si riduce all’1,4%. Nel solo terzo trimestre i ricavi sono rimasti sostanzialmente stabili a 40,2 milioni di euro.

Continua invece a crescere la componente ricorrente del business di Wiit

I ricavi ARR hanno raggiunto 102,9 milioni di euro e rappresentano oltre il 91% del fatturato complessivo. In Italia la crescita dei ricavi ricorrenti è stata del 6,5%. L’EBITDA Adjusted è salito a 51,7 milioni di euro, con un incremento del 5,6% su base comparabile. Il margine è migliorato al 42,4%, grazie soprattutto alle performance del mercato italiano, all’aumento dell’efficienza operativa e alle sinergie derivanti dall’integrazione delle acquisizioni. Nel terzo trimestre l’EBITDA Adjusted ha raggiunto 17,4 milioni di euro, con un margine del 43,4%.

Anche l’EBIT Adjusted registra una crescita significativa. Nei primi nove mesi è aumentato del 15% su base comparabile a 28,1 milioni di euro, con un margine del 23%. Nel trimestre l’incremento è stato del 22%, con un margine del 24,1%. L’utile netto Adjusted si è attestato a 11,1 milioni di euro. Il risultato risente dei maggiori oneri finanziari legati al bond da 215 milioni di euro emesso nell’ottobre 2025.

Sul fronte finanziario emerge il dato più rilevante del trimestre

La posizione finanziaria netta si è ridotta di 16,3 milioni di euro rispetto a fine giugno, attestandosi a 232,6 milioni di euro. Il miglioramento è stato sostenuto dalla forte generazione di cassa operativa. Nei primi nove mesi WIIT ha generato 33,9 milioni di euro di cassa dall’attività operativa e ha ridotto gli investimenti a 19 milioni di euro. Il livello di utilizzo dei data center consente inoltre al Gruppo di sostenere la crescita senza nuovi investimenti significativi in capacità infrastrutturale.

“L’Italia conferma la qualità del nostro posizionamento e la pipeline commerciale è la più ampia nella storia di WIIT“. Ha dichiarato l’amministratore delegato Alessandro Cozzi. Secondo il manager, le imprese europee stanno progressivamente riequilibrando la spesa cloud a favore di operatori sovrani europei, creando nuove opportunità di crescita per il Gruppo.