Batman ritorna. Milano celebra il Cavaliere Oscuro

Warner Bros. Discovery Italia porta il Batman Day nel cuore di Milano con un evento che trasforma il Teatro Alcione in una vera Gotham City. Sabato 19 settembre, dalle 19 alle 23, i fan potranno vivere una serata dedicata al Cavaliere Oscuro tra giochi, attività, photo opportunity e allestimenti scenografici. L’ingresso è gratuito previa registrazione e l’atmosfera sarà quella delle grandi celebrazioni DC, con un programma pensato per appassionati, famiglie e nuovi fan.

Batman: La maschera del fantasma (1993), per la prima volta sul grande schermo in Italia

Il momento clou della serata sarà la proiezione di Batman: La maschera del fantasma (1993), per la prima volta sul grande schermo in Italia. Un’occasione unica per riscoprire uno dei film d’animazione più amati dell’universo DC, considerato da molti una delle migliori interpretazioni del personaggio. L’evento segna anche il debutto di LEGO® Batman™: L’Eredità del Cavaliere Oscuro per Nintendo Switch™ 2, disponibile dal 18 settembre. Con la possibilità per i possessori della Deluxe Edition di scaricare il DLC Collezione del Caos dedicato a Joker e Harley Quinn. HBO Max celebrerà il Batman Day con una selezione di film dedicati al supereroe, mentre dal 14 al 16 settembre tornerà al cinema Batman (1989), un classico intramontabile.

Celebra zioni per tutto il mese

Le cebraelzioni proseguiranno per tutto il mese con iniziative retail in store e online. Toys Center, Mornati, Rocco Giocattoli, Funside, Il Covo del Nerd e Amazon offriranno prodotti, gadget e aree brandizzate dedicate al Cavaliere Oscuro. Warner Bros. Discovery Global Consumer Products lancia inoltre una collezione speciale in collaborazione con Panini Comics, Geox, Sodico, MGA, Clementoni, Jada Toys, Blokees, Mattel, Mondo e LEGO®. Previste uscite editoriali, sneaker, puzzle, action figure, veicoli radiocomandati e set da collezione.

Il Batman Day 2026 diventa un evento diffuso, capace di unire cinema, retail, gaming e collezionismo in un’unica grande celebrazione dedicata a uno dei personaggi più iconici della cultura pop. Per informazioni e registrazioni è disponibile il sito ufficiale di Warner Bros. Italia e la pagina dedicata all’evento.