Valentina Russo guida la crescita strategica di Rödl Italia

Rödl Italia rafforza la propria struttura manageriale con l’ingresso di Valentina Russo come Head of Marketing, Communication & Business Development. La nomina si inserisce in una fase di sviluppo dello Studio e conferma la volontà di consolidare il proprio ruolo di partner strategico per aziende e imprenditori che operano in mercati complessi e internazionali.

Chi è Valentina Russo

Laureata in Economia Aziendale presso la LUISS Guido Carli e in possesso di un MBA conseguito presso INSEAD, Valentina Russo porta in Rödl Italia un patrimonio professionale costruito in oltre vent’anni di attività. Il suo percorso si è sviluppato tra consulenza e impresa, con esperienze maturate in realtà internazionali come PwC e Deloitte . E con una specializzazione nei settori media e consumer goods. Nel corso della sua carriera ha guidato programmi di crescita, posizionamento e trasformazione aziendale. E inoltre sviluppando una visione che integra marketing, sviluppo commerciale, comunicazione e creazione di valore. Una competenza che oggi rappresenta un importante fattore competitivo per Rödl Italia. «Il mio obiettivo è sviluppare un approccio sempre più orientato alle esigenze dei clienti, facendo leva sulla multidisciplinarità e sulla dimensione internazionale di Rödl».

Il contributo di Russo in Rödl Italia va oltre il rafforzamento della visibilità del brand

La sua esperienza consentirà infatti di tradurre le competenze multidisciplinari dello Studio in una proposta sempre più chiara, distintiva e vicina alle esigenze delle imprese. L’obiettivo è rendere ancora più efficace il collegamento tra consulenza, innovazione e sviluppo del business. Per i clienti di Rödl Italia questo approccio si traduce in un vantaggio concreto. Una strategia di comunicazione più evoluta permette infatti di valorizzare competenze e servizi in modo più mirato, favorendo un dialogo costante con il mercato e una maggiore capacità di intercettare bisogni emergenti. Le aziende clienti potranno così contare su un partner ancora più orientato alla crescita, alla pianificazione strategica e all’accompagnamento nei percorsi di sviluppo.

Particolarmente significativo sarà l’impatto sul tessuto delle PMI, che rappresentano una componente centrale dell’economia italiana. Grazie all’esperienza di Russo nella gestione del cambiamento e dei processi di trasformazione, Rödl punta a rafforzare la capacità di supportare le imprese nelle sfide legate all’internazionalizzazione. Oltre che all’innovazione e all’evoluzione dei modelli di business.

Rödl punta a rafforzare la capacità di supportare le imprese

«Il rafforzamento delle attività di Marketing, Comunicazione e Business Development rappresenta un passaggio importante nel percorso di sviluppo di Rödl in Italia. Vogliamo valorizzare al meglio le competenze delle nostre diverse practice e tradurle in un posizionamento distintivo sul mercato». Ha detto commenta Thomas Giuliani, membro del Management Board di Rödl Italia con delega al Marketing, Communication & Business Development.

Tra le priorità del nuovo incarico figurano il consolidamento della brand identity e il rafforzamento della reputazione aziendale. E inoltre lo sviluppo di una comunicazione sempre più coerente e la valorizzazione delle relazioni con clienti, stakeholder e partner strategici.

Chi è Rödl Italia

Fondata nel 1977, Rödl è una delle principali realtà internazionali nel settore della consulenza professionale. Con oltre 6.000 professionisti presenti in 117 uffici distribuiti in 50 Paesi, il gruppo offre servizi integrati di consulenza legale e fiscale, audit & assurance, advisory, IT e business process outsourcing. La sua forza risiede nella capacità di coniugare una visione globale con una presenza locale radicata nei territori e nei mercati di riferimento.

In Italia, Rödl opera attraverso le sedi di Milano, Roma, Padova e Bolzano e conta oltre 250 professionisti. Lo Studio affianca aziende nazionali e internazionali in tutte le principali aree della consulenza legale, tributaria, societaria e del lavoro, oltre che nei servizi di revisione contabile. L’ingresso di Russo rappresenta un tassello nel percorso di crescita dell’organizzazione e nella costruzione di un modello sempre più orientato alla generazione di valore per i clienti.