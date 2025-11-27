Efficienza energetica, innovazione e crescita: i bandi regionali per le PMI

Con la chiusura dello sportello nazionale “Transizione 5.0” e l’esaurimento dei fondi disponibili, molte PMI si chiedono quali opportunità restino attive. Le PMI vogliono sostenere i progetti di efficienza energetica, digitalizzazione e innovazione produttiva. In questo scenario, i bandi regionali rappresentano strumenti fondamentali per continuare a investire in sostenibilità e competitività.

Nel 2024 l’Italia ha già raggiunto il 90% dell’obiettivo intermedio del Piano Energia e Clima, con un risparmio di 4,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Tuttavia, il patrimonio edilizio resta inefficiente: il 44% degli edifici è in classe F o G, mentre solo il 14% raggiunge la classe A. Da qui l’importanza delle misure regionali, che colmano i divari territoriali e sostengono la transizione delle imprese.

I bandi attivi nelle regioni

Veneto

Fondo Energia – Efficientamento Energetico. 31 milioni di euro per interventi su immobili e processi produttivi, con contributo a fondo perduto fino al 20% e finanziamenti agevolati (100.000–1.000.000 €).

Fondo Competitività – Transizione. 40 milioni di euro per innovazione, digitalizzazione e sostenibilità, con contributi fino al 30% e finanziamenti fino al 100% (20.000–2.000.000 €).

Piemonte

2,5 milioni di euro per MPMI artigiane e filiera del legno. Finanziamenti fino al 100% delle spese e contributi diretti tra l’8% e il 10%. Investimenti minimi: 25.000 €.

Sardegna

29 milioni di euro fino al 30 giugno 2026 per riqualificazione energetica, rinnovabili e cogenerazione. Contributi fino al 100% in regime “de minimis” e tra il 40% e il 65% in regime GBER (20.000–500.000 €).

Sicilia

Programma “Sicilia efficiente: meno consumi, più futuro” (apertura 16 dicembre 2025), dotazione di 89,1 milioni di euro. Contributi fino al 60% per interventi su edifici, impianti e tecnologie rinnovabili (50.000–500.000 €).

Valle d’Aosta

4 milioni di euro per riqualificazione energetica e innovazione dei processi. Contributi tra il 30% e il 60%, investimenti ammessi da 150.000 a 2.000.000 €.

Puglia

MiniPIA. 40 milioni di euro per micro e piccole imprese. Contributi fino al 70% per formazione, fino al 65% per interventi energetici e fino al 55% per investimenti produttivi (30.000–5.000.000 €). Domande esclusivamente online su PugliaSemplice.

Muffin: semplificare la finanza agevolata

In un panorama frammentato e complesso, Muffin (getmuffin.io) raccoglie e aggiorna tutte le opportunità disponibili. Inotre supporta le imprese nella verifica dei requisiti e nella preparazione della documentazione.

Grazie a un network di oltre 250 consulenti certificati e alla società Muffin Finance, che anticipa i contributi e offre finanziamenti dedicati alle PMI, Muffin accompagna le aziende lungo l’intero ciclo di vita dell’investimento: dalla progettazione alla copertura finanziaria.

“La finanza agevolata funziona quando diventa accessibile. Il nostro obiettivo è trasformare i bandi pubblici in crescita reale per le imprese, semplificando burocrazia e processi.” Sottolinea Michele Bonelli, CEO e Co-Founder di Muffin.

