Spin Master acquisisce la licenza per League of Legends

Spin Master si accorda con Riot Games per l’acquisizione della Master Toy License globale per la produzione di una nuova linea di giocattoli dedicati al fenomeno League Of Legends™.

League Of Legends™ mette in competizione due squadre, formate da 5 campioni ciascuna. Gli oltre 150 “campioni” protagonisti del gioco sono diventati nel tempo delle “star” che popolano l’immaginario collettivo. Grazie all’accordo con Spin Master ora entrano nelle case di tutti i piccoli fan del mondo con una linea innovativa di action figures.

Disponibili in due scale e da Natale 2021

Disponibili da Natale 2021 sugli scaffali italiani, Tresh, Zed e i loro compagni di conquiste come Ekko, Caitlyn, Heimerdinger, Darius, Yasuo e Jinx. Saranno disponibili in due scale: 15cm, con 18 punti di articolazione e accessori premium ispirati al gioco, e 10cm con 12 punti di articolazione e base.

Per celebrare la nascita della linea giocattolo di League of LegendsTM, Spin Master ha inoltre deciso di lavorare con i due i fotografi di giocattoli Mitchel Wu e Jax Navarro. Daranno vita ad immagini dinamiche che possano onorare i campioni ed evidenziare l’autenticità e la minuziosità delle action figures.

Chris Beardall presidente Toys e cco di Spin Master

“Siamo onorati di presentare la nostra prima collezione di League of LegendsTM, che permetterà ai fan di collezionare le action figures dei loro campioni preferiti. Per portare l’entusiasmo del celebre videogioco anche nel mondo del giocattolo. La nuova linea di prodotti offre miniature ricche di dettagli e qualità eccellente, per offrire al fanbase internazionale di League of LegendsTM una collezionabilità e giocabilità online e offline. E questo è solo l’inizio!”

Ashley Maidy head of global consumer products di Riot Games

“La nostra missione è quella di creare un’esperienza unica per i nostri giocatori. Ciò implica estendere l’entusiasmo di League of LegendsTM nel mondo reale attraverso una varietà di prodotti tra cui giocattoli e collezionabili. Non vediamo l’ora che i nostri fan vedano nei prossimi mesi ciò che Spin Master ha creato per loro.”

