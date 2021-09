FedEx testa spostamenti con cargo bike

FedEx Express insieme alla Global Alliance of NGOs for Road Safety e alla European Cycling Federation hanno presentato Safer Cycling Advocate Program. Sarà la città di Bologna a testare le cargo bike selezionate per la loro idoneità tecnica allo spostamento di merci. Valuterà anche se sono sicure per il trasporto dei bambini nei contesti urbani. Un progetto in collaborazione con la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile.

Saranno presentate bici da trasporto a uso condiviso sia in un contesto di co-housing sia per le esigenze di circolazione nelle zone centrali della città. Inoltre FedEx Express ha supportato l’elaborazione di una Guida alle best practice e la relativa traduzione in italiano.

Alessandro Tursi presidente di FIAB

“Le biciclette offrono soluzioni per qualsiasi tipo di viaggio. Dai modelli pieghevoli per gli spostamenti intermodali, alle e-bike e al loro crescente successo dovuto alla loro praticità su percorsi più lunghi o in salita. Le cargo bike sono ideali per i generi alimentari, appaiono più sicure per portare i bambini e sono complementari alle attività di distribuzione last-mile. L’alleanza con società del settore logistico come FedEx dona slancio alla sostenibilità, alla sicurezza stradale e alla qualità urbana per le consegne last-mile metropolitane.”

Secondo il report FIAB in Italia lo scorso anno si è registrato un aumento dei ciclisti fino al 30%, imputabile soprattutto a un effetto post-pandemia. Ma anche a nuove regole stradali tese ad agevolare l’utilizzo della bicicletta. Nonché a un incremento delle infrastrutture dedicate, come le piste ciclabili pop-up nei centri abitati di grandi e piccole dimensioni, e agli incentivi statali.

Stefania Pezzetti vice president ground operations southern Europe di FedEx Express Italy

“Da tempo siamo impegnati a testare svariate soluzioni di mobilità con cui ridurre le emissioni associate alle operazioni quotidiane. Collaborazioni come questa, che supportano il lavoro delle organizzazioni no-profit locali, ci aiutano a migliorare la sostenibilità delle città italiane”.

David Canavan coo FedEx Express Europe

“Sostituendo i veicoli a motore per le nostre consegne a emissioni zero o le auto private per le esigenze quotidiane, le biciclette sono una soluzione a breve termine per ridurre le emissioni. E soprattutto l’impatto ambientale dei trasporti. FedEx Express continua a effettuare valutazioni di fattibilità e a introdurre le cargo bike nella propria flotta. Le città europee stanno cercando di incentivare i cittadini a fare, a loro volta, scelte sostenibili. L’ampliamento del progetto SCAP può generare dei vantaggi di sostenibilità e sicurezza per tutti. FedEx si sta impegnando a realizzare l’obiettivo di azzerare le proprie emissioni di CO2 entro il 2040. Siamo entusiasti all’idea di prendere parte a un programma di mobilità pubblica in grado di sostenere il passaggio a un trasporto sostenibile.”

Zero emissioni entro il 2040

FedEx ha annunciato l’obiettivo di azzerare, entro il 2040, le emissioni di CO2 generate dalle operazioni globali dell’azienda. Attraverso la sua piattaforma di sostenibilità, “Priority Earth”, FedEx investirà oltre 2 miliardi di USD in innovazioni. FedEx attua l’elettrificazione della flotta di ritiro e consegna e utilizza le energie rinnovabili nelle proprie strutture. Inoltre sta avviando collaborazioni con organizzazioni no-profit, come nel caso dello stesso progetto SCAP, per promuovere un cambiamento sociale e ambientale.

