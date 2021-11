Endelea in concorso per ‘FedEx per le Pmi’

Il brand di moda etica Endelea rappresenterà l’Italia nella finale del concorso “FedEx per le Pmi” in Europa.

Il montepremi totale è di quasi 250.000 euro e vuole a contribuire alla crescita delle piccole aziende in 16 Paesi. Le aziende che non sono entrate in finale possono partecipare all’aggiudicazione dei People’s Choice Awards. Ogni vincitore riceverà un premio di 10.000 euro.

Fra tutte le imprese partecipanti per l’Italia la rappresentante sarà Endelea S.r.l. SB brand di moda etica nato nel 2018, che crea abiti e accessori con tessuti provenienti dall’Africa. Le collezioni sono ideate a Milano e vengono realizzate a Dar es Salaam, in Tanzania, da giovani che vivono nella zona, con un procedimento etico e inclusivo. Il canale principale di vendita dei loro capi di abbigliamento è l’e-commerce B2C (per l’85%). Mentre una parte dei benefit sono investiti in progetti no profit per scuole e università in Tanzania.

Aiutare le Pmi a realizzare i loro obiettivi

Le finaliste. Austria: Carbomed Medical Solutions, Belgio/Lussemburgo: Nchem BVBA, Repubblica Ceca: Apis Innovation s.r.o./Thermosolar hive, Danimarca: byACRE, Francia: Light in the LED. Germania: icho systems Gmbh, Grecia: ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ ΔΡΟΣΟΥ ΙΚΕ (Pandrosia), Irlanda: The Ethical Silk Company, Israele: Bettear, Italia: Endelea S.r.l. SB

Olanda: MOYU. Polonia: Prodromus S.A, Portogallo: Open GrowTM, Spagna: ekuore / CHIP IDEAS ELECTRONICS S.L, Regno Unito: Dirtbags Climbing Ltd.

Le piccole aziende che partecipano hanno un massimo di 50 dipendenti situate in 16 diversi Paesi. Le 15 finaliste dovranno ora competere per ottenere il primo premio (50.000 euro). O aggiudicarsi uno dei tre premi della giuria, digital excellence, sustainability champion e innovation mastermind (del valore di 15.000 euro ciascuno).

Helena Jansson di FedEx Express per le Pmi

“Nel concorso ‘FedEx per le Pmi’ tutto ruota attorno alle aziende che fanno grandi cose e i partecipanti di quest’anno non hanno certo deluso. Siamo rimasti colpiti da alcune idee e le prossime settimane la giuria dovrà darsi da fare per individuare un vincitore meritevole.”

Maija Palmer innovation editor di Sifted

“Questo bando di concorso mostra davvero il meglio che l’Europa ha da offrire e mette in evidenza il fatto che le Pmi rappresentano la colonna portante dell’economia europea. I miei complimenti a tutti i finalisti, dai pionieri della digitalizzazione agli innovatori e ai leader nella sostenibilità. Lo standard delle candidature di quest’anno è stato straordinariamente alto!”

La giuria è composta da Jansson, Palmer e Karen Reddington, Regional President di FedEx Express Europe. I vincitori dei People’s Choice Awards, saranno annunciati il 26 gennaio 2022.

Il concorso è stato costituito negli Usa nel 2012 e continua a espandersi di anno in anno in tutto il mondo. In Europa, il bando di concorso ha visto la sua prima edizione nel 2016 in tre Paesi diventati cinque nel 2019. Ora, per la prima volta, è stato lanciato in 16 Paesi europei per offrire maggiori opportunità alle imprese che dimostrano passione e innovazione nella regione.

