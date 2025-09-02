Emirates assume 17.300 assistenti di volo: ecco gli open day

Emirates, una delle principali compagnie aeree al mondo con sede a Dubai, ha annunciato una nuova campagna di assunzioni per assistenti di volo. L’obiettivo è quello di inserire 17.300 nuovi membri entro la fine del 2025. In questi giorni la compagnia fa tappa in sei città italiane per incontrare i candidati interessati:

Venezia – 3 settembre

Cagliari – 5 settembre

Roma – 15 e 30 settembre

Sorrento – 17 settembre

Napoli – 28 settembre

La selezione è aperta anche a neolaureati e a chi ha esperienza minima nel settore dell’ospitalità o del servizio clienti. I candidati selezionati seguiranno un corso di formazione di 8 settimane presso la sede centrale di Emirates a Dubai.

Tra i benefit offerti

Stipendio esente da imposte.

Alloggio fornito dalla compagnia.

Trasporto da/per l’aeroporto..

Copertura medica completa.

Sconti per shopping e attività ricreative.

Agevolazioni sui viaggi per dipendenti, familiari e amici.

Il gruppo Emirates, che include la compagnia aerea e l’unità di assistenza a terra dnata, ha chiuso l’anno fiscale al 31 marzo 2024 con utili record di 5,1 miliardi di dollari, in crescita del 71% rispetto all’anno precedente. Il fatturato ha raggiunto 37,4 miliardi di dollari, mentre la liquidità disponibile ammonta a 12,8 miliardi. Per celebrare il risultato, il presidente e CEO Ahmed bin Saeed Al Maktoum ha distribuito un bonus straordinario di 20 settimane di stipendio — pari a 5 mesi — per oltre 110 mila dipendenti, con un impatto stimato di 2,5 miliardi di dollari. Il gruppo ha anche annunciato un dividendo di 1,1 miliardi di dollari al suo proprietario, l’Investment Corporation of Dubai, e continua ad assumere migliaia di nuovi professionisti per sostenere l’espansione globale.

Con oltre 24.500 membri dell’equipaggio, di cui 860 italiani, Emirates punta a rafforzare ulteriormente la sua presenza globale e il servizio multilingue a bordo. Per maggiori dettagli sulle selezioni e per candidarsi, è possibile consultare il calendario ufficiale degli open day.