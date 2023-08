Linkedin il futuro Tinder?

Pensiamoci bene LinkedIn è in grado di fornire una grande quantità di informazioni sulle tradizionali metriche di successo di una persona, come il titolo di lavoro o il potenziale stipendio. La loro foto profilo è quasi sempre uno scatto chiaro del volto senza filtri di bellezza e angolazioni artistiche. Inoltre, se approcci qualcuno e vieni respinto, puoi sempre dire che stavi facendo networking.

Nel suo ultimo studio ‘LinkedIn, il nuovo Tinder?‘ dopo aver intervistato quasi 1.000 donne che utilizzano LinkedIn, il team di ricercatori coordinato da Max Woolf * ha scoperto che la piattaforma nasconde un lato oscuro legato agli appuntamenti online.

I punti chiave

Circa il 91% degli utenti di genere femminile su LinkedIn ha ricevuto almeno una volta avances o messaggi inappropriati.

La maggior parte dei messaggi inappropriati che finiscono tra i messaggi privati delle donne sono proposte di incontri romantici o sessuali (31%).

Quando le professioniste su LinkedIn vengono contattate, il 43% di loro di solito affrontano e informano il mittente di aver oltrepassato il limite.

Essere oggetto di avances su LinkedIn di solito fa sentire le donne infastidite (14.75%), indifferenti (13.42%), o confuse (13.22%).

Circa il 43% delle donne che utilizzano LinkedIn hanno segnalato (più volte) utenti che cercavano di flirtare con loro.

Quasi il 74% delle donne su LinkedIn, almeno una volta, ha ridotto la propria attività sulla piattaforma a causa di un comportamento inappropriato.

La maggior parte delle donne non sono estranee a ricevere avances su LinkedIn

LinkedIn non vuole che i suoi utenti mescolino gli affari con il piacere.

All’interno nelle informative sulla community Linkedin è costretto a dichiarare che sono una piattaforma di networking professionale e non un sito di incontri

Eppure quando i ricercatori hanno chiesto al campione di donne se avessero mai ricevuto avances o messaggi inappropriati su LinkedIn, il 91% ha risposto “Sì”. Circa nove donne utilizzatrici di LinkedIn su 10 hanno ricevuto avances sulla piattaforma. Sull’argomento le mille donne intervistate hanno risposto affermativamente.

Ecco i risultati

Con quale frequenza ricevi avances o messaggi inappropriati su LinkedIn? Percentuale

Occasionalmente (mensilmente) 30.23%

Molto spesso (giornalmente o ogni due giorni) 24.39%

Spesso (settimanalmente) 20.8%

Raramente (alcune volte all’anno) 17.01%

Sembra che alcuni utenti non riescano a fare a meno di portare le cose ad un livello successivo.

Una delle partecipanti al sondaggio non avrebbe potuto raccontarci la sua esperienza in modo migliore:

È divertente come la mia casella di posta sia invasa più da messaggi di ragazzi che cercano di flirtare con me rispetto a quelli che ricevo da persone che cercano di fare networking. Immagino che il mio fascino e il mio fiuto per gli affari siano davvero irresistibili per alcuni!

Qual è la natura dei messaggi inviati

Tipologie di avances o messaggi inappropriati ricevuti su LinkedIn

“Proposte per incontri romantici o sessuali” si è posizionato in cima alla lista con il 30.84% dei voti.

Forse è l’effetto del coraggio digitale in azione—un fenomeno in cui le persone si sentono più spavalde nel fare o dire cose online che non farebbero di persona. Tuttavia, ciò non giustifica il comportamento né rispetta le linee guida di LinkedIn stesso. Le professioniste di solito si infastidiscono per l’attenzione indesiderata.

Immagina questo: stai scorrendo il tuo feed di LinkedIn e un attimo dopo ricevi un messaggio da uno sconosciuto che va oltre il limite. Cosa fai?

La nostra ricerca mostra che la maggior parte delle donne non lascia passare la cosa. Rispondono al mittente chiarendo che il messaggio era inappropriato 43.44%. Ignorano e/o cancello il messaggio 22.95%

Segnalano/bloccano l’utente 17.21%. Tuttavia queste situazioni possono suscitare una serie di emozioni che le utenti di genere femminile di LinkedIn di solito provano quando ricevono avances.

A meno che tu voglia infastidire gli altri o addirittura farli sentire violati, pensaci due volte prima di premere il pulsante “invia”

Un comportamento inappropriato spinge alcuni utenti a disconnettersi da LinkedIn. Quando qualcuno ti invia un messaggio spiacevole, puoi segnalarlo. Sulla base dei risultati del sondaggio, la maggior parte delle donne non esita a farlo. Alla domanda “Hai mai segnalato un utente su LinkedIn per aver inviato avances o messaggi inappropriati?” le intrevistate hanno risosto così: sì, più volte 43.24%, sì, una volta 36.58%, no, non ho segnalato nessun episodio 9.53%.

Incidenti che possono diventare fastidiosi

Gli intervistatori hanno chiesto alle partecipanti del sondaggio se avessero mai sentito la necessità di ridurre la propria attività sulla piattaforma a causa di tentativi indesiderati di flirt. Il 74% delle utenti di genere femminile ha sentito la necessità di ridurre la propria attività su LinkedIn a causa di avances o messaggi inappropriati.

“In diverse occasioni mi hanno scritto persone andando troppo oltre. È spiacevole e per questo, ho deciso di prendermi una pausa da LinkedIn per un po’”.

Cosa dovrebbe fare LinkedIn per impedire a certe persone di utilizzare la piattaforma come un’applicazione di incontri online

Aumentare la consapevolezza e l’educazione sul comportamento appropriato 39.04%.

Implementare linee guida e politiche più severe 25.61%.

Bannare gli utenti che inviano ripetutamente messaggi inappropriati 22.34%

La metodologia utilizzata

Il sondaggio online è stato realizzato intervistando 1.049 donne che utilizzano LinkedIn e accedono alla piattaforma almeno una volta alla settimana, tramite uno strumento di sondaggi online ad hoc, nel maggio 2023. Il 16,5% delle partecipanti avevano un’età di 26 anni o inferiore, il 68,5% aveva un’età compresa tra i 27 e i 42 anni, il 14,1% tra i 43 e i 58, e lo 0,8% avevano un’età superiore a 59 anni. Il sondaggio ha un livello di attendibilità del 95% e un margine di errore del 3%. Dato il profilo d’età del campione, i risultati sono statisticamente significativi per l’intera popolazione.

Questo studio è stato realizzato attraverso diverse fasi di ricerca, crowdsourcing, e sondaggio. I data scientists hanno esaminato tutte le risposte dei partecipanti al sondaggio per effettuare il controllo qualità. Il sondaggio includeva anche una domanda di controllo dell’attenzione.

Chi è Max Woolf

Max Woolf

Max Woolf è uno scrittore e appassionato di viaggi presso Passport-Photo.Online. Le sue intuizioni, consigli e commenti sono stati pubblicati su Forbes, Inc., Business Insider, Fast Company, Entrepreneur, MSN, NBC, Yahoo, USA Today, Fox News, AOL, The Ladders, TechRepublic, Reader’s Digest, Glassdoor, Stanford, G2, e oltre 200 altre fonti.

Fonti

Glamour, “Of Course People Are Using LinkedIn as a Dating Site”

Insider, “Some Are Using Tinder for Work and Linkedin to Find Love”

LinkedIn, “LinkedIn Professional Community Policies”

The Bold Italic, “I Used LinkedIn as a Dating Site, and It Worked Better Than Real Dating Sites”