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Deutsche Bank rafforza la banca per gli imprenditori

Deutsche Bank accelera lo sviluppo della propria Bank for Entrepreneurs in Italia con l’arrivo di due professionisti di primo piano del private banking.

Paolo Banfi (foto accanto) e Fabrizio Bassano (foto di apertura) entrano nella struttura guidata da Claudio Detti con il ruolo di Managing Director. L’obiettivo è rafforzare il servizio dedicato a imprenditori, grandi famiglie e clienti con esigenze patrimoniali complesse.

I due manager vantano una lunga esperienza maturata accanto a alcune delle più importanti realtà imprenditoriali italiane. Nel loro percorso professionale hanno ricoperto incarichi di rilievo in gruppi finanziari come UBS e Mediobanca.

Deutsche Bank rafforza il servizio per le imprese

L’ingresso di Banfi e Bassano consolida il team Global Coverage, la struttura creata da Deutsche Bank per offrire consulenza integrata su patrimonio, investimenti, mercati privati e operazioni straordinarie. Grazie alla collaborazione tra Private Bank, Corporate Bank e Investment Bank, la banca punta a proporre un modello di servizio completo. Il focus è accompagnare gli imprenditori sia nella gestione della ricchezza sia nelle esigenze legate alla crescita aziendale.

Chi sono i nuovi acquisti

Banfi porta oltre trent’anni di esperienza nel settore finanziario. Negli ultimi anni ha seguito grandi famiglie imprenditoriali, sviluppando competenze nei private markets e nelle operazioni di finanza straordinaria. Bassano arriva con oltre vent’anni di attività tra private e investment banking. Nel corso della carriera ha affiancato imprenditori e famiglie nella gestione di patrimoni complessi e nelle opportunità offerte dai mercati privati. A rafforzare ulteriormente la squadra si aggiunge anche Riccardo De Blasi, proveniente da Mediobanca, dove ha ricoperto il ruolo di Advisor e Private Banker.

Con questi nuovi ingressi, Deutsche Bank prosegue il piano di crescita del Wealth Management in Italia. La banca punta a diventare uno dei principali operatori internazionali del settore nel mercato italiano, con un’offerta sempre più orientata alle esigenze degli imprenditori.

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