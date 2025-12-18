Serenissima Holding: 19 imprenditori per rilanciare il Veneto che produce

Nel cuore del Veneto nasce una realtà imprenditoriale destinata a lasciare un segno nel panorama economico regionale: Serenissima Holding Srl, società costituita da 19 imprenditori e professionisti veneti che condividono una visione comune di sviluppo sostenibile e responsabile.

Un progetto per il territorio

L’iniziativa nasce dall’intuizione di Elia Stevanato, presidente di Confapi Giovani Venezia, sviluppata con il supporto di Luca Spolaore, esperto di finanza e consulenza aziendale. L’obiettivo è creare un gruppo di investimento capace di intervenire in modo strutturato sul territorio. Con particolare attenzione alla salvaguardia del patrimonio imprenditoriale locale e alla valorizzazione delle eccellenze produttive.

La missione di Serenissima Holding: preservare e rilanciare

Il principale obiettivo di Serenissima Holding è l’acquisizione di aziende venete prive di ricambio generazionale o in difficoltà economica. Punta a preservarne posti di lavoro, know-how e valori che hanno reso grande il modello imprenditoriale veneto. «Vogliamo dare una seconda vita alle imprese che hanno fatto grande il Veneto», spiega Elia Stevanato, presidente della holding. «Il nostro territorio custodisce anche un patrimonio straordinario di competenze e tradizioni che non possiamo disperdere. Con Serenissima Holding intendiamo accompagnare queste realtà verso una nuova fase di crescita, preservandone identità e valore».

Due direttrici di investimento

La strategia della holding si articola su due fronti principali:

Rilancio delle imprese in difficoltà: acquisizione e ristrutturazione di aziende venete a rischio chiusura. Oppure cessione a gruppi esterni, con l’obiettivo di mantenerle radicate nel territorio e valorizzarne il potenziale.

Edilizia universitaria. Investimenti in studentati e soluzioni abitative per studenti universitari, rispondendo a una carenza strutturale nelle città universitarie venete e sostenendo il diritto allo studio.

Una squadra coesa e rappresentativa

La compagine societaria riunisce 19 imprenditori e professionisti di diversi settori. Elia Stevanato, Yari Stevanato, Luca Spolaore, Mattia Campagnaro, Marco Campagnaro, Corrado Secchi, Giacomo Secchi, Marco Sergio Frezza. E ancora Massimo Stocco, Marco Zecchinel, Andrea Pilotto, Riccardo Piran, Federico Zuanier, Alberto Davanzo, Alessia Guidolin, Maristella Carreri, Andrea Vian, Pietro Vian e Ivan Pericolini. Una squadra eterogenea che unisce quindi esperienza, competenze finanziarie, innovazione e un forte senso di appartenenza al territorio.

La governance

Il CdA è composto da: Elia Stevanato – Presidente, Luca Spolaore – Consigliere, Mattia Campagnaro – Consigliere, Corrado Secchi – Consigliere, Massimiliano Stocco – Consigliere.

Guardare al futuro valorizzando il passato

Serenissima Holding si propone come modello innovativo di finanza al servizio del territorio. Un’alleanza tra imprenditori che coniuga efficienza economica e responsabilità sociale, facendo leva sulle migliori tradizioni del capitalismo veneto. «Il nostro è un progetto che guarda al futuro con uno sguardo rivolto al passato», conclude Stevanato. «Vogliamo quindi valorizzare ciò che è stato costruito con fatica e visione da generazioni di imprenditori, perché il Veneto continui a essere sinonimo di eccellenza, solidità e spirito imprenditoriale».