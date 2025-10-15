Amilon rivoluziona il retail media con Amazing e i Future Buyers®

Il digital advertising entra in una nuova era con Amazing, la media factory lanciata da Amilon, azienda italiana leader nell’emissione e distribuzione di gift card digitali. Al centro della strategia ci sono i Future Buyers®, un target pubblicitario di fascia alta composto da circa 5 milioni di utenti profilati. Utenti già in possesso di un credito d’acquisto e pronti a spendere. Questo approccio consente agli inserzionisti di intercettare i consumatori nel momento esatto della decisione d’acquisto, trasformando ogni impression in un’opportunità concreta di conversione.

Lorenzo Incantalupo, Director of Content & Engagement di Amilon

“Con i Future Buyers® offriamo una comunicazione contestuale e rilevante, proprio nel momento in cui l’intenzione si traduce in azione,”. Secondo Coresight Research, il mercato globale del retail media raggiungerà i 153 miliardi di euro nel 2025. La crescita prevista sarà del 15,4% rispetto all’anno precedente e proiezioni fino a 220 miliardi entro il 2028. In Italia, il settore cresce ancora più rapidamente: +27% YoY, con una raccolta pubblicitaria prevista di 640 milioni di euro nel 2025.

Future Buyers®: il target che cambia le regole

Con un credito medio di 150 €, i Future Buyers® spendono tra il 20% e il 35% in più rispetto al valore nominale. Mostrano bassa sensibilità al prezzo e prediligono prodotti di fascia alta. Questo li rende un pubblico strategico per massimizzare il ROI delle campagne retail media. “Vogliamo creare un ecosistema scalabile e internazionale, dove dati, tecnologia e consumatori convergono per ridefinire il futuro del retail media,” afferma Fabio Regazzoni, CEO & CoFounder di Amilon.

ideaShopping: l’hub digitale dello shopping

Amazing debutta sul mercato italiano integrando il target dell’app ideaShopping, piattaforma omnicanale che unisce gift card, tessere fedeltà, coupon, volantini GDO e la nuova ideaShopping TV. Con una user base in crescita costante, l’app consente di attivare formati pubblicitari flessibili e non invasivi, basati su data intelligence in tempo reale per ottimizzare le campagne.

“Amazing nasce per diventare una componente fondamentale del Retail Media Mix delle aziende,” ha detto Alessandro Tossi, Business Development Manager Media di Amilon. “Con oltre 300 brand in più di 50 categorie merceologiche, offriamo insight dettagliati e cluster ad alto valore.”

Con Amazing, Amilon propone un nuovo paradigma: non più “Drive to Store”, ma “Drive to Buy”, dove ogni interazione è misurabile, personalizzata e orientata alla conversione. Un modello innovativo che ridefinisce il digital advertising e apre nuove frontiere per il retail media.