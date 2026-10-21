La Wule Symphony Orchestra torna in Italia con quattro appuntamenti dedicati alla pace, al dialogo tra culture e alla musica come linguaggio universale. Guidata dal Maestro Shi Wule, l’orchestra sarà protagonista del World Peace Culture & Arts Festival 2026.

Il tour partirà il 2 novembre dal Teatro Arcimboldi di Milano. A presentare la serata sarà Ilaria D’Amico, mentre ospite speciale sarà il cornista tedesco Felix Klieser. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria e donazione libera. Il ricavato dell’iniziativa contribuirà alla realizzazione di un nuovo centro di meditazione in Italia. Lo spazio sarà dedicato alla diffusione di valori come armonia, ascolto e crescita culturale. Il secondo appuntamento è previsto il 5 novembre alla Reggia di Monza. Anche in questo caso il pubblico potrà accedere gratuitamente fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per Wule Symphony Orchestra un mese di concerti

Il 7 novembre il festival farà tappa alla Casa Museo Luciano Pavarotti di Modena. Durante la giornata, il Maestro Shi Wule consegnerà a Nicoletta Mantovani il Premio per il contributo alla cultura della pace. La scelta della Casa Museo Pavarotti valorizza il legame tra musica, dialogo e incontro tra popoli. Un omaggio all’eredità artistica e umana del grande tenore italiano. Il 9 novembre la Wule Symphony Orchestra sarà invece al Centro Europeo di Toscolano di Avigliano Umbro, fondato da Mogol. Il concerto unirà tradizione orientale e sensibilità musicale occidentale. L’intero festival nasce con l’obiettivo di favorire la comprensione reciproca attraverso l’arte. La musica diventa così uno strumento di dialogo tra persone, culture e tradizioni diverse.

La particolarità dell’orchestra risiede nella sua composizione

I musicisti sono monaci Chan che fondono esecuzione musicale, meditazione e ricerca spirituale in un’esperienza artistica unica. Alla guida del progetto c’è il Maestro Shi Wule, fondatore e direttore dell’orchestra. La sua attività internazionale promuove da anni pace, scambio culturale e collaborazione tra Oriente e Occidente. La Wule Symphony Orchestra si è esibita nei principali palcoscenici internazionali, ottenendo anche il Guinness World Record come più grande orchestra monastica del mondo. Nel suo percorso ha collaborato con artisti e personalità di rilievo internazionale.

L’evento è realizzato con il sostegno del Centro per gli Scambi Culturali e lo Sviluppo Italia-Cina e dell’Associazione Mondiale per la Pace e l’Armonia Interiore.