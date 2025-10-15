Orrick nomina Attilio Mazzilli Lead Partner globale per il cross-border

Lo studio legale globale Orrick annuncia la nomina dell’Avvocato Attilio Mazzilli a Lead Partner for Cross-Border Corporate Client Development. Si tratta del primo incarico di questo tipo conferito a un professionista italiano. Già Office Leader della firm in Italia, Mazzilli guiderà da Milano una strategia internazionale per consolidare le relazioni con i principali clienti globali. E inoltre viluppare nuove opportunità di business cross-border e cross-practice.

La nomina arriva a coronamento dei risultati ottenuti con la strategia Orrick Italy 2.0 e con operazioni di respiro internazionale. Operazioni che hanno rafforzato il posizionamento dello studio nei settori chiave: Technology & Innovation, Finance, Energy & Infrastructure, Life Sciences & Healthtech.

Nel suo nuovo ruolo, Mazzilli applicherà un approccio integrato e data-driven al business development della Business Unit Corporate. Valorizzerà le sinergie tra mercati strategici, in particolare tra Europa e Stati Uniti. E inoltre ottimizzerà l’utilizzo di sistemi di deal sourcing e strumenti proprietari di intelligenza artificiale.

“È un grande onore assumere un incarico che riflette una visione globale e la fiducia della firm in un contributo strategico di lungo termine,”. Ha commentato Attilio Mazzilli. “Questa nuova responsabilità è un’opportunità concreta per consolidare il posizionamento di Orrick a livello internazionale e favorire la creazione di un ecosistema relazionale solido e interconnesso.”

Esperto in M&A, private equity e venture capital, Mazzilli è considerato un punto di riferimento per aziende e fondi che investono in crescita e innovazione, con una profonda conoscenza del settore tech e delle dinamiche di mercato. In parallelo, Carlo Trucco assume il ruolo di Italy Deputy Office Leader, garantendo continuità e coordinamento nella guida delle sedi italiane.

Chi è Orrick

Fondata oltre 150 anni fa a San Francisco, Orrick è oggi presente in oltre 25 mercati nel mondo. Lo studio è stato riconosciuto dal Financial Times tra i primi 3 studi legali più innovativi per otto anni consecutivi e premiato come miglior studio digitale del 2023. Orrick è anche nella lista Fortune 100 Best Companies to Work For e finalista ai premi American Lawyer 2023 per Litigation Nazionale e IP dell’Anno.