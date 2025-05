Orrick si afforza in Italia con Byrne e Demeulenaere

Orrick Italia prosegue nel suo percorso di espansione con l’ingresso di Craig Byrne (nell’immagine) e Frederic Demeulenaere (nella foto a fianco). I due professionisti, specializzati in operazioni di finanza di diritto inglese, vantano una consolidata esperienza nei settori energia e infrastrutture. Dispongono quindi di competenze approfondite in project bonds, acquisition finance, leveraged finance, joint venture e transazioni di structured equity.

Favorire nuove strategie

Con questa operazione, Orrick Italia si allinea ai core sector globali dello studio. Intende favorire quindi nuove sinergie strategiche, consolidando il suo ruolo di riferimento nel mercato finanziario internazionale. A supporto di questa crescita, entra nello studio anche Evangeline Schumacher in qualità di senior associate.

Dalla Brebeni alla A 21

Craig Byrne e Fred Demeulenaere hanno contribuito alla realizzazione di progetti di grande impatto nel settore infrastrutturale e finanziario. Dal finanziamento dell’autostrada italiana Brebemi (A35), ai project bonds per l’autostrada A3, e il finanziamento dell’autostrada A21.

Inoltre, hanno fornito consulenza per la strutturazione finanziaria e il rifinanziamento di Azzurra Aeroporti, che gestisce gli aeroporti della Costa Azzurra. Hanno anche supportato ICOP nel finanziamento dell’acquisizione del gruppo statunitense Atlantic Geoconstruction, specializzato in ingegneria geotecnica.

Un’espansione strategica per Orrick Italia

L’arrivo di Byrne e Demeulenaere è stato accolto con entusiasmo da Attilio Mazzilli, Office Leader di Orrick Italia. “L’ingresso di professionisti del loro calibro crea evidenti sinergie strategiche con gli altri membri della firm. Rafforza inoltre il nostro posizionamento nel panorama finanziario globale”. Byrne, classificato Band 1 da Chambers per “Capital Markets: Debt”, ha evidenziato la forza di Orrick nel settore Finance e Energy & Infrastructure. “Orrick è riconosciuto a livello mondiale per la sua capacità di sviluppare operazioni finanziarie innovative. Sono felice di contribuire alla crescita dello studio in Italia e a livello internazionale”.

Demeulenaere ha aggiunto che “questa è una grande opportunità per rafforzare la piattaforma italiana di Orrick. L’azienda intende collaborare con i team in Europa, Asia e Stati Uniti.Obiettivo supportare i clienti nei loro progetti e finanziamenti più innovativi”.