Nicola de Cesare nuovo CEO di Gruppo Spaggiari Parma

Gruppo Spaggiari Parma, leader nella Education Technology in Italia, accelera il suo sviluppo con la nomina di Nicola de Cesare come nuovo ceo. De Cesare guiderà il Gruppo in una nuova fase di crescita, puntando sulla trasformazione digitale della scuola per renderla più equa, accessibile e sostenibile. Il nuovo CEO ha dichiarato di voler valorizzare il patrimonio tecnologico e sociale di Spaggiari, rafforzando il posizionamento nel settore EdTech. Lo farà attraverso strumenti digitali avanzati, tra cui l’intelligenza artificiale, vista come alleato della didattica e non solo come innovazione tecnologica.

Spaggiari punta su scuola, gestione e didattica digitale

Sostenuto dall’investimento di Ambienta SGR, che ha acquisito una quota di maggioranza per accelerarne la crescita nel mercato dell’EdTech, il Gruppo intende diventare un punto di riferimento internazionale nel settore, con soluzioni integrate per la scuola, dalla gestione amministrativa alla didattica digitale.

Grazie a progetti sinergici come La Fabbrica – Società Benefit, il Gruppo mira a creare un ecosistema educativo innovativo, capace di connettere istituzioni, aziende e scuola, per una trasformazione reale e sostenibile dell’istruzione. Un nuovo capitolo per Spaggiari Parma, con l’obiettivo di dare forma alla scuola del futuro.