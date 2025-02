Plena Education chiama Cirilli per S. Louis College of Music

L’hub educativo e creativo Plena Education (www.plenaeducation.it) ha nominato Nicola Cirilli come Direttore Operativo del Gruppo. Inoltre come Managing Director di Saint Louis College of Music. Cirilli è un manager, dirigente e imprenditore con vasta esperienza internazionale in business development e gestione del cambiamento, appassionato di musica e belle arti. È anche professore accademico specializzato in Leading Across Cultures, Strategy, Business Models e Change Management presso l’Institut Mines-Télécom Business School in Francia. Oltre che al Glion Institute of Higher Education in Svizzera.

Cirilli ha guidato numerose realtà in Italia e all’estero

Con una solida esperienza in start-up, ristrutturazione aziendale e integrazione post-fusione, Cirilli ha guidato numerose realtà in Italia e all’estero. Si è occupato di scale-up, turnaround, fusioni e acquisizioni. Ha ricoperto ruoli di leadership in ambito operativo, marketing, vendite e sviluppo rete in Europa, ha contribuito alla crescita strategica e all’innovazione in multinazionali come Stellantis, CNH, Europcar, e altre.

Direttore Operativo di Plena Education

In qualità di Direttore Operativo di Plena Education, Cirilli utilizzerà la sua esperienza operativa per supervisionare la strategia e l’espansione del Gruppo. Guidandolo nel processo di trasformazione e innovazione. Come Managing Director di Saint Louis College of Music, supporterà la Direzione artistica della principale scuola di musica privata italiana. Una ficina di talenti di livello internazionale e mantenere la sua posizione all’avanguardia nell’innovazione dell’insegnamento musicale.

“Sono entusiasta di unirmi a Plena Education, leader in Italia nel fornire agli studenti di tutto il mondo una delle offerte accademiche più complete e diversificate nel campo della cultura e della creatività, e di cogliere l’opportunità di contribuire alla sua crescita e innovazione. Il mio obiettivo è consolidare la crescita del Gruppo, creando un ecosistema formativo d’eccellenza con al centro gli studenti,“. Ha commentato Nicola Cirilli.

“Siamo certi che la leadership ed esperienza nella gestione del business di Cirilli uniti al grande entusiasmo e alla determinazione, contribuiranno a consolidare la crescita del Gruppo verso obiettivi sempre più ambiziosi e traguardi di innovazione,”. Ha detto Alessandro Montel, Amministratore Delegato di Plena Education.