Dentons investe sul Tech con Maurizio Bernardo

E’ Maurizio Bernardo in qualità di Senior Advisor a supporto il team multidisciplinare dello Studio dedicato al Tech dello studio legale Dentons. Il team comprende anche le industry del Fintech, Insurtech e una serie di settori non financial come Proptech, Healthtech, Foodtech, Agritech, Fashiontech e Greentech.

Bernardo è stato Presidente della Commissione Finanze del Parlamento

Maurizio Bernardo, già Presidente della Commissione Finanze del Parlamento negli anni 2015-2018, è Presidente di Assofintech. L’associazione promuove la formazione e l’informazione sul settore e mira a raccordare gli interessi degli operatori con le scelte normative e di sistema. Bernardo ha maturato una conoscenza molto approfondita del settore, compresi gli aspetti regolamentari, cruciali per il suo sviluppo.

Attivo nell’assistenza a clienti di tutto il mondo

Dentons è attivo nell’assistenza a clienti italiani e internazionali sui processi di innovazione tecnologica dei servizi finanziari. Con l’arrivo di Maurizio Bernardo il team vuole rafforzare il proprio posizionamento in questo ambito e a sviluppare la propria offerta anche rispetto ad altri settori.

L’iniziativa nasce in risposta all’esigenza dei clienti di governare e gestire dal punto di vista normativo e regolamentare l’innovazione tecnologica ormai sempre più pervasiva in tutti i settori e la trasformazione digitale di processi e prodotti.

Federico Sutti, Italy Managing Partner dello Studio

“Dentons vanta una value proposition unica in questi ambiti grazie all’approccio multidisciplinare e alla collaborazione del nostro team con altri uffici nel mondo. Con l’arrivo di Bernardo contiamo di posizionare lo Studio in Italia quale leader nel settore Tech in tutte le sue declinazioni.”

“Dentons conferma di avere una visione proiettata all’innovazione tecnologica e digitale”. Dice Bernardo.”Dimostra attenzione rispetto ad una domanda di mercato, pubblico e privato, crescente che richiede alta qualità,