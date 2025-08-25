MET Group nei mercati energetici di Belgio e Paesi Bassi

Il gruppo energetico europeo MET Group ha acquisito una quota di maggioranza pari al 68,5% di Mega Group International, fornitore belga di energia e Tlc con sede a Liegi. L’operazione segna l’ingresso strategico di MET nei mercati retail di Belgio e Paesi Bassi, rafforzando la sua posizione in Europa occidentale.

Fondata nel 2013, Mega Group International è tra i primi cinque operatori energetici in Belgio, con un portafoglio di circa 500.000 clienti domestici. Oltre ai servizi di gas, elettricità e telecomunicazioni, Mega si distingue per la sua forte penetrazione nel mercato residenziale del Benelux.

I fondatori e attuali sono co-CEO, Michael Corhay e Thomas Coune. Manterranno il 31,5% delle quote e continueranno a guidare l’azienda, garantendo continuità operativa e visione strategica.

Cosa cambia per Mega Group con questa integrazione

Espansione delle vendite verso PMI e clienti industriali.

Rafforzamento della propria offerta nel segmento B2B.

Crescita delle attività retail di MET in altri mercati europei.

CEO di MET Group, Benjamin Lakatos

“Crediamo nel valore strategico del segmento retail. L’esperienza di Mega, unita al nostro modello di gestione del rischio, genererà sinergie significative per i clienti e per il nostro sviluppo in Europa occidentale”.

Chi è MET Group

Con sede a Baar, in Svizzera, MET Group è attiva nei settori del gas naturale e dell’energia elettrica. Presente in 19 Paesi, opera su 32 mercati nazionali del gas e 44 hub di trading internazionali. Con oltre 1.100 dipendenti di 60 nazionalità diverse, MET è impegnata nella transizione energetica, gestendo asset sia rinnovabili che convenzionali. Nel 2024 ha registrato 17,9 miliardi di euro di ricavi, con 140 miliardi di metri cubi di gas e 76 TWh di elettricità scambiati.