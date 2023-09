MET Group punta sulla Puglia per le rinnovabili

MET Group è una società energetica europea con sede in Svizzera. Incrementa il proprio portafoglio in Italia attraverso Keppel MET Renewables. La piattaforma di investimenti in energie rinnovabili ha acquisito il 100% in un progetto per lo sviluppo fotovoltaico in Puglia.

Keppel MET Renewables (KMR), joint venture tra MET Group e la società con sede a Singapore Keppel, ha completato l’acquisizione di un progetto che avrà una capacità installata di 38 MWp. E inoltre una produzione totale di energia di circa 63 GWh all’anno.

Provvedere al fabbisogno energetico di oltre 20.000 famiglie italiane

Il progetto raggiungerà lo stato di “ready-to-build” nel 2025, per entrare così in funzione nel 2026. KMR è un player già presente nel mercato italiano delle energie rinnovabili. Ha un portafoglio di oltre 200 MWp di progetti fotovoltaici nell’Italia meridionale, che diventeranno operativi nei prossimi anni.

Benjamin Lakatos, Chairman e CEO di MET Group

“E’ un ulteriore passo verso l’obiettivo di MET Group per i prossimi anni. Raggiungere un portafoglio di 2 GW di capacità installata da fonti rinnovabili entro il 2026. Abbiamo inoltre altre operazioni in pipeline e puntiamo a un’ulteriore crescita dei progetti eolici e solari in tutta l’Unione Europea. Acquisiremo anche asset lungo l’intera catena del valore: investimenti greenfield, progetti ready-to-build e investimenti brownfield.”

Tan Boon Leng, Managing Director di Keppel e membro del Cda KMR

“Acceleriamo la crescita del portafoglio nel settore delle energie rinnovabili e promuoviamo la transizione energetica europea. Quest’ultima acquisizione rappresenta un passo in avanti nell’espansione di KMR in un’area che comprende Francia, Germania, Portogallo e Spagna”.

KMR sta costruendo un portafoglio geograficamente e tecnologicamente diversificato di impianti fotovoltaici ed eolici onshore in funzione e pronti per la costruzione. L’obiettivo è quello di ricoprire un ruolo attivo nella transizione energetica europea.