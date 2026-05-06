Menesello porta a Tuttofood la storia delle sue uova dei Colli Euganei

La partecipazione del Gruppo Menesello a Tuttofood segna un momento importante per una realtà che, da quasi un secolo, lega il proprio nome alla produzione di uova italiane di qualità. La storia della famiglia Menesello nasce infatti negli anni ’40 ai piedi dei Colli Euganei, dove tutto ha avuto inizio. Piccoli allevamenti, una tradizione avicola tramandata di generazione in generazione e un legame profondo con un territorio oggi riconosciuto come Riserva della Biosfera MAB UNESCO.

Menesello: una delle filiere più solide e controllate del settore

Da quella radice familiare è cresciuto un gruppo che oggi rappresenta una delle filiere più solide e controllate del settore. Un gruppo capace di servire GDO, industria alimentare, food service e ristorazione collettiva con prodotti che mantengono intatta l’identità originaria. Ovvero uova e ovoprodotti 100% italiani, tracciati, sostenibili e frutto di un modello integrato che segue ogni fase, dall’allevamento al confezionamento.

A Tuttofood, dall’11 al 14 maggio, Menesello si presenta per la prima volta con l’intera gamma dedicata ai professionisti, mettendo al centro la linea Uova dei Colli Euganei. Un simbolo della propria storia e della qualità che caratterizza l’azienda. Accanto a Fattorie Menesello, cuore produttivo del gruppo, sarà protagonista anche Podere Montelozzo, la realtà dedicata alle produzioni biologiche. Una realtà nata per rispondere alla crescente domanda di uova bio e orientate al benessere animale.

La presenza in fiera è anche l’occasione per mostrare l’evoluzione del packaging. E’ stato progettato per ridurre l’uso di materia prima, migliorare la funzionalità lungo la filiera distributiva e diminuire gli scarti: un impegno che conferma la visione sostenibile del gruppo. Con oltre 27.700 tonnellate di uova prodotte ogni anno da Fattorie Menesello e 1.300 tonnellate da Podere Montelozzo. Il Gruppo è un attore di riferimento della filiera avicola italiana, pronto a dialogare con buyer, distributori e operatori internazionali. Al Padiglione 4, Stand R06, sarà possibile conoscere da vicino una storia che unisce tradizione, innovazione e un legame autentico con il territorio. Una storia che, dai Colli Euganei, arriva oggi sulle tavole e nelle cucine professionali di tutta Italia.