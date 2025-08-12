MICAM lancia la prima trend guide AI per ridurre l’invenduto

Al MICAM, in programma dal 7 al 9 settembre a Fiera Milano, debutta la prima trend guide generata dall’intelligenza artificiale, sviluppata in collaborazione con Livetrend. L’obiettivo è aiutare buyer e visitatori a ottimizzare gli acquisti, ridurre l’invenduto e migliorare l’impatto commerciale e ambientale. Il sistema analizza milioni di dati da social, e-commerce e sfilate per anticipare le tendenze della PE26, che privilegia cura, emozione e morbidezza.

Quattro le macro tendenze

Retro Surrealism: palette audace e materiali rétro come vernice e satin.

Serene Elements: minimalismo outdoor con texture leggere e dettagli tecnici.

Moonbath: artigianato bohemien con materiali naturali e amuleti.

Whimsical Grunge: grunge artistico con pelle screpolata e stampe animalier.

MICAM ospita anche l’ottava edizione del progetto Emerging Designers, con 12 giovani talenti selezionati da una giuria di esperti presieduta da Ernesto Esposito. Tra i finalisti: Le Plagiste (Francia), Canella Brand Shoes (Perù), Bróg (Irlanda), Nuosmiq e Then (Corea), Lancialy Milano, Apice. E inoltre Le Signe, Servati di Marco Primiceri (Italia), Wuman (Nigeria), Sassy Icon (Olanda) e Marco Castelli Collection (UK).