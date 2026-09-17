I Caccioppoli protagonisti del Ritratti di Territorio Food Award Alfonso Pepe 2026

Il Ritratti di Territorio Food Award Alfonso Pepe 2026 quest’anno ha il cuore dei Cacciappoli, profuma di pane, grani antichi e ostinata passione. A riceverlo sono stati Gianluigi e Salvatore Caccioppoli, anima e mani della Forneria Agricola Caccioppoli di Sant’Antonio Abate. Due fratelli che hanno trasformato un forno di paese in un progetto agricolo, culturale e gastronomico che oggi parla di territorio, sostenibilità e visione.

La cerimonia si è svolta alla Dimora Bagatto di Pagani, dove ogni edizione del Premio ideato da Nunzia Gargano si trasforma in una festa di energie, storie e talenti. Il riconoscimento è stato consegnato “per l’incessante e appassionata ricerca di Gianluigi e Salvatore, cultori dei grani antichi”. Una motivazione che li descrive alla perfezione: loro non fanno semplicemente pane, loro costruiscono un mondo. E lo fanno con un’ostinazione che ha il sapore delle cose buone.

Obiettivo dei Cacciappoli: autosostenibilità

Alla Forneria Agricola Caccioppoli nascono il celebre tegliuccio, i lievitati dolci e salati, i prodotti da colazione e tutto ciò che può essere impastato con rispetto, equilibrio e memoria. Ma la vera rivoluzione è altrove: nei campi. I due fratelli hanno infatti avviato un progetto agricolo che oggi li porta a coltivare direttamente gran parte delle materie prime in Campania e in Puglia. Una filiera corta che non è slogan, ma pratica quotidiana. L’obiettivo? Arrivare alla completa autosostenibilità. Pane che nasce dalla terra, lievitati che raccontano il territorio, prodotti che non hanno bisogno di spiegazioni perché parlano da soli.

Il Premio Ritratti di Territorio, giunto alla XIII edizione, è un caleidoscopio di storie campane: teatro, cinema, arte, danza, musica, poesia, artigianato, giornalismo. Un mosaico che ogni anno mette al centro chi costruisce bellezza e valore. La sezione Food Award, dedicata alla memoria del grande Maestro Pasticciere Alfonso Pepe, è il momento in cui l’eccellenza enogastronomica diventa protagonista. E quest’anno la Forneria Agricola Caccioppoli ha brillato.

Il Premio 2026 ha celebrato tanti volti

All’evento erano presenti tra gli altri Aldo Policastro, Santino Coppola, Giuseppe Miranda, Giuseppe Sannino, Marianna Sannino, Massimo Cordovani, Rosaria D’Urso,. C’erano anche Dalia Frediani, Slobodanka Ciric, Mariano D’Amora, Massimo De Matteo, Luigi Russo, Carmen Saccone Nes. E per il Food Award, oltre ai Caccioppoli, sono stati premiati Filomena Califano del Bagatto, Alfonso Schiavone della Pasticceria De Vivo. Oltre ai fratelli De Prisco del Bar Pompei, la giornalista Novella Talamo, le Cantine Ida Giordano, Carlo Fiamma, Vincenzo Russo, Fabio Russo, Domenico Maiello e il duo Prisco Sammartino–Anna Rufino.