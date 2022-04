Dove trovare il Cremore di Tartaro per le Pmi della pasticceria

Il Cremore di Tartaro è un agente lievitante utilizzato in pasticceria e per le preparazioni salate. Fatta esclusione per i pani a lunga lievitazione. E’ molto utilizzato per le particolari caratteristiche di leggerezza e morbidezza che conferisce all’impasto di muffin e plum-cake dolci e salati.

Lievitazione della piccola pasticceria dolce e salata

Il Cremore di Tartaro è un sale di potassio dell’acido tartarico, del tutto naturale, estratto generalmente dall’uva (o anche dal tamarindo). Viene utilizzato per la lievitazione degli impasti di torte, muffin, plum-cake, piccola pasticceria, biscotti, salatini.

Dallo chef professionista alla nonna Maria

Molto diffuso negli Stati Uniti d’America, nell’uso viene spesso associato al Bicarbonato di Sodio per amplificare le proprietà lievitanti. E inoltre viene utilizzato anche per conferire morbidezza e leggerezza a tutti gli impasti e alle preparazioni tradizionali.

Il Cremore di Tartaro recentemente è stato rilanciato da Ar.pa Lieviti, come lievito più utilizzato nelle preparazioni vegane poiché non contiene stabilizzanti di origine animale.

Cremore di Tartaro anche per i vegani

Si utilizza come un classico lievito secco ed essendo formulato in polvere si presta ad essere setacciato insieme alla farina. È inodore e caratterizzato da un gradevole sapore acidulo. Inoltre non contiene né sale né glutine ed è quindi indicato anche per preparazioni iposodiche o gluten free.

Destinato al mercato professionale, il Cremore di Tartaro viene commercializzato nella linea B2B di Ar.pa Lieviti in buste trasparenti da 1kg, confezionate in pacchi da 15 pezzi. Può essere acquistato insieme al bicarbonato di sodio Ar.pa, disponibile in diversi formati.

Chi è Ar.pa Lieviti

Ar.pa Lieviti produce artigianalmente e commercializza lieviti per dolci e salati, preparati per creme, budini e panna cotta. Il catalogo Ar.pa – azienda con sede a Ozzano dell’Emilia (BO) – comprende amidi e fecola di patate, vanillina per dolci, zucchero vanigliato. Ma non solo. Comprende anche cacao in polvere, creme e farciture istantanee per dolci, dedicati a chi vuole realizzare in casa ogni tipo di preparazione.

Nel 2005 si è aggiunta una linea senza glutine certificata e nuovi prodotti. Tutte le materie prime sono selezionate ed hanno elevati standard qualitativi. Rappresentano inoltre gli asset distintivi dell’azienda che fa della tradizione coniugata all’innovazione il proprio tratto distintivo.

Ar.pa Lieviti si rivolge sia alla GDO, che alle aziende operanti nei settori della pasticceria e della ristorazione con prodotti e packaging dedicati.