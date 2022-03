Caffè Motta e i cannoli di Ammu insieme a Salerno

Il primo store meridionale di Ammu – Cannoli Espressi Siciliani apre a Salerno insieme a Caffè Motta.

E’ possibile gustare Caffè Motta insieme a una delle specialità più conosciute della pasticceria siciliana presso il nuovo store Ammu – Cannoli Espressi Siciliani. Il nuovo locale di Corso Vittorio Emanuele – 32.

Nel 2020 Michele Mastromartino ha costituito una propria società commerciale che oggi sceglie di offrire alla comunità salernitana la pasticceria siciliana. Mastromartino ha condiviso la passione e l’amore per la propria città con Stefano Massimino – fondatore di Ammu. Con la nuova apertura il cannolo sarà il protagonista indiscusso della tradizione dolciaria siciliana accompagnato dal caffè, bevanda per eccellenza campana, simbolo di italianità nel mondo.

Ammu – Cannoli Espressi Siciliani è nata in EXPO 2015 con l’intento di far conoscere in Italia e nel mondo le prelibatezze enogastronomiche della Sicilia. Oggi è presente in Italia con 5 punti vendita, 3 a Milano e 2 a Roma.

I cannoli sono farciti al momento e realizzati con materie prime di qualità: ricotta di pecora e cialde prodotte a Catania secondo antiche ricette nobiliari. I cannoli sono anche disponibili senza glutine (priva di strutto).

All’interno del Pv di Salerno c’è Caffè Motta, tra le più floride aziende del capoluogo campano, guidata dalla famiglia Mastromartino.

Inoltre, in occasione delle festività pasquali si potranno scoprire le delizie prodotte da Ammu come la Colomba al Pistacchio e l’Uovo di Pasqua al Pistacchio anche senza glutine.