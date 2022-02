Pasticcieri e pasticcino. Gattullo cerca Clara

Clara Garcovich events and public relations è stata scelta dalla mitica pasticceria Gattullo di Milano per gestire le attività di ufficio stampa, pr, digital pr e social media management.

Gattullo non è una semplice pasticceria. Vanta una storia di tradizione e qualità che si lega in modo imprescindibile alla passione per l’arte pasticcera di una famiglia che da più di 50 anni fa dolce Milano. Rende più dolci e sfiziosi i momenti di relax di chi entra nella storica sede di Piazzale di Porta Lodovica.

Gattullo: non solo briosce e camparino…

Negli anni ’70 e ’80 da Gattullo potevi incontrare i giornalisti Beppe Viola, Gianni Mura, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber Cochi e Renato. Ma anche giocatori del Milan e dell’Inter e qualche presidente. Un punto di riferimento cittadino e non solo della pasticceria. Il pasticcere Domenico Gattullo negli anni è diventato una maitre a penser, umile ma vivace con cui è sempre stato un piacere scambiare battute e osservazioni.

E’ stato Ambrogino d’oro nel 1980 con il sindaco Tognoli, Cavaliere della Repubblica nel 2009 con il presidente Napolitano. Inoltre è stato “Negozio Storico” dall’anno 2015 e “Bottega Storica” dall’anno 2017. Oggi la gestione del locale è affidata al fglio Giuseppe affiancato dalla moglie Vanessa.

E Clara Garcovich Events and Public Relations…?

Nata nel 2002 l’agenzia si occupa di comunicazione integrata per il fashion&luxury, beauty, hotellerie, investment & retail banking, consulting & research, sport, FMCG, design e automotive. Offre un servizio a 360° in ambito comunicazione con ufficio stampa, pr e digital pr, social media management, eventi ed eventi speciali.