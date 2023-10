Anche le PMI del food utilizzano il Branded Entertainment?

C’è spazio anche per le PMI che utilizzano il branded entertainment nel settore del food & beverage? Lo scopriremo martedì 24 ottobre, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso la Centrale di Nuvola Lavazza a Torino (Via Ancona, 11). L’occasione è THE EVOLUTION TASTE, il primo evento sul territorio piemontese dedicato all’analisi dell’evoluzione del branded entertainment nel settore del food & beverage anche per le PMI.

Organizza l’evento OBE – Osservatorio Branded Entertainment, che promuove la diffusione sul mercato italiano del branded entertainment come leva strategica per la comunicazione integrata di marca.

Come sono cambiate le opinioni sul mondo del gusto nel corso del tempo

Esperti e changemaker della filiera si incontrano per confrontarsi sull’evoluzione del branded content & entertainment nel food & beverage. Una, industry che guida il mercato del BC&E con percentuali oltre il 25% sul totale dei progetti realizzati in Italia. Più di 20 professionisti e due round table durante le quali gli esperti esploreranno trend, insight, scenari di mercato e curiosità

Si confronteranno su come il branded entertainment sia in grado di dar vita a nuovi racconti nel mondo del food & beverage con narrazioni inesplorate. Questo grazie anche alle capacità di questo settore di riflettere la contemporaneità attraverso il proprio modo di comunicare.

Per partecipare è necessario prenotare al link https://shorturl.at/ACKU5

Interverranno Alessandra Bianco (Corporate Communication Director Lavazza Group), Laura Corbetta (Presidente OBE) e Alessia Cicuto (Fonder & Managin Director brandstories). Argomenteranno le insight e le evidenze del branded entertainment nel food & beverage. Varinia Nozzoli (insight and Consumer Culture Senior Director Warner Bros – Discovery), Erik Rollini (Managing Director Mediacom e Consigliere OBE) e Anna Vitiello (Direttore scientifico OBE).

Nel corso della prima tavola rotonda della mattinata, dal titolo “Innovating Food & Drink”, si affronterà il gap sul racconto dell’innovazione nel campo del food & beverage. Saranno presenti: Carlo Colpo (Lavazza Group Marketing Communication Director & Lavazza Brand Home Director), Michele Antonio Fino (Associate Professor Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo), Alice Marinelli (Engagement & Corporate Communication Manager Pernod Ricard), Francesco Meschieri (Head of Marketing Italy The Kraft Heinz Company).

Sono previste molte case history e testimonianze di PMI

Maurizio Rosazza Prin (founder Delivery Valley- Chissenefood) e Vittorio Gucci (founder Il Panino Ignorante Gourmet – Il Panino Perfetto) racconteranno le loro storie. E soprattutto la creazione dei loro brand, la nascita dei format e la passione per il mondo del food & beverage. Luca Morena (Founder & CEO NextAtlas), Luca Casaura (Chief Marketing Officer Bauli Group), Maia Ottogalli (Head of PR & Corporate Communications Danone) e Ilenia Ruggeri (Head of Marketing, Innovation e Trade Marketing Gruppo San Pellegrino).

Gli interventi finali di Mattia Garofalo (Content Director & Worldbuilder brandstories) e Anna Vitiello (Direttore Scientifico di OBE) chiuderanno l’evento The Evolution of Taste.

Chi è OBE – Osservatorio Branded Entertainment

OBE è l’Associazione che studia e promuove la diffusione sul mercato italiano del branded content & entertainment come leva strategica per la comunicazione integrata di marca. Rappresenta gli attori della filiera del branded entertainment. Sia aziende che investono, sia società che creano, producono e distribuiscono branded entertainment sui diversi media. E’ partner del network internazionale BCMA – Branded Content Marketing Association. L’Associazione si propone di contribuire allo sviluppo di una cultura del branded entertainment consapevole e rispettosa dei consumatori. OBE annovera 75 Associati e si rivolge ai principali operatori del mercato della comunicazione. Dai brand, editori alle concessionarie, centri media, agenzie creative e digitali, associazioni di categoria. Ma anche a soggetti pubblici e privati interessati a vario titolo al branded entertainment.