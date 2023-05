TUTTOFOOD accoglie 200 buyer +30% sul 2021

Crescono del 30% rispetto all’edizione precedente i buyer stranieri selezionati da ICE per TUTTOFOOD. Tra le principali manifestazioni fieristiche al mondo nel settore agroalimentare TUTTOFOOD si è inaugurata oggi a MIlano.

Innovazione e sostenibilità sono i concetti chiave di questa edizione, al centro anche del convegno inaugurale a cui ha preso parte il Ministro dell’Agricoltura e Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida. Erano presenti inoltre il Presidente Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’assessore allo sviluppo economico e politiche del lavoro del Comune di Milano, Alessia Cappello. Anche il Presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali, il CEO di Crédit Agricole Italia, Giampiero Maioli, il Vicedirettore generale FAO, Maurizio Martina. E inoltre Roberto Berutti, Membro del gabinetto del Commissario europeo all’Agricoltura, e il Presidente di Agenzia ICE, Matteo Zoppas.

L’alta presenza di buyer esteri è il frutto delle azioni di comunicazione presso gli operatori esteri di settore dei mercati target, tra cui gli Stati Uniti, e il Medio Oriente. Inoltre con Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Libano, e Qatar. ICE promuove l’INNOVATION AREA, uno spazio espositivo che ospita 7 tra start-up e PMI impegnate nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Il progetto mira a favorire nuove opportunità di business tra le imprese innovative del Made in Italy e i buyer e gli investitori internazionali.

Matteo Zoppas, Presidente di Agenzia ICE

“Con 59 miliardi di euro, il 2022 è stato un anno record per l’export del settore agroalimentare,. E’ cresciuto di oltre 15 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Numeri molto positivi che ci fanno ben sperare per la tenuta di questo trend. Nei primi due mesi dell’anno il settore è cresciuto del 12,3 % rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente. Nonostante gli effetti inflattivi il risultato resta ottimistico anche in termini di volumi. Le nostre esportazioni hanno tenuto nonostante gli effetti sui prezzi della pandemia, della crisi energetica, e il conflitto russo-ucraino. Un export forte significa una maggiore crescita economica ed occupazionale del nostro Paese.

Nel 2022 abbiamo esportato 27 milioni di kg di prodotti agroalimentari

In particolare, in termini di fatturato, le esportazioni verso Germania, USA, Francia, UK, Spagna hanno generato un totale di oltre 29 miliardi di euro. L’Italia esporta vino, con un valore di 7,8 miliardi, ortofrutta, con 5,6 miliardi e prodotti caseari per 4,9 miliardi. Le locomotive che trainano, vicino alla soglia del 30% di crescita, sono il caffè, la pasta e i pelati. TUTTOFOOD è fondamentale per l’export delle eccellenze enogastronomiche del nostro Paese La Lombardia è infatti la prima regione italiana per esportazioni nel settore agroalimentare, con 9,6 miliardi di euro totalizzati nel 2022″.

“Numeri in crescita come quelli dei buyer internazionali che Ice ha portato all’edizione di quest’anno di TUTTOFOOD, con un’importante azione di recruiting. Duecento provenienti da 27 Paesi hanno fatto registrare un +30% rispetto ai 135 dell’edizione 2021 gravata dalla pandemia. Importatori, distributori e catene della GDO selezionati da ICE che saranno coinvolti in circa 3.500 incontri b2b. Inoltre, ICE supporterà il lavoro sinergico tra Fiera di Milano e Fiera di Parma quale principale polo del food nel resto del mondo”