Venezuela, il petrolio che fa tremare il mondo

Con oltre 303 miliardi di barili, Caracas detiene il 19% del petrolio mondiale: un patrimonio immenso che oggi pesa sulle tensioni internazionali.

Il Venezuela torna al centro della scena mondiale. L’operazione militare statunitense ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro, trasferito a New York insieme alla moglie per essere processato. Un evento senza precedenti che riaccende i riflettori su un nodo strategico che da anni condiziona la stabilità del Paese: le sue immense riserve petrolifere.

Il Venzuela è il primo Paese al mondo per riserve di petrolio

Secondo un report del Centro studi di Unimpresa, il Venezuela è il primo Paese al mondo per riserve di petrolio. Detiene oltre 303 miliardi di barili, pari a circa un quinto del totale globale stimato in poco più di 1.560 miliardi.

Un primato che supera Arabia Saudita (267 miliardi, 17%) e Iran (208 miliardi, 13%), confermando la fortissima concentrazione delle risorse energetiche in poche aree del pianeta.

Le prime cinque nazioni detentrici di riserve coprono infatti oltre il 69% del petrolio mondiale. Mentre le prime dieci superano il 95%. Una geografia energetica che continua a influenzare equilibri economici, alleanze e conflitti.

Paradosso Venezuela: ricchissimo di petrolio, poverissimo di produzione

Il primato del Venezuela è legato soprattutto ai giacimenti extra-pesanti della Fascia dell’Orinoco, una delle aree più ricche di greggio del pianeta. Eppure, nonostante questo patrimonio immenso, il Paese vive da anni una crisi economica profonda, aggravata dal crollo della produzione petrolifera. E noltre dalla cattiva gestione della compagnia statale PDVSA e dalle sanzioni internazionali. Il risultato è un paradosso: il Paese più ricco di petrolio al mondo è uno dei meno capaci di trasformarlo in benessere e stabilità

Il peso geopolitico del petrolio nella crisi attuale

La cattura di Maduro da parte degli Stati Uniti non può essere letta solo come un’operazione politica o giudiziaria.

Come sottolinea Unimpresa, la vicenda «conferma come la mappa delle risorse fossili continui a orientare decisioni politiche di altissimo livello».

Il petrolio resta infatti un elemento chiave per:

sicurezza energetica globale.

rapporti di forza regionali.

strategie di politica estera.

stabilità dei mercati internazionali.

Il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi, evidenzia che «le riserve venezuelane rappresentano un asset di valore globale, capace di influenzare sicurezza energetica e scelte geopolitiche».

Il confronto mondiale: chi controlla il petrolio

Ecco la classifica delle principali riserve globali, secondo il report Unimpresa:

Paese Riserve (miliardi barili) % mondiale

Venezuela 303,2 19,4%

Arabia Saudita 267,2 17,1%

Iran 208,6 13,3%

Canada 163,1 10,4%

Iraq 145 9,3%

Emirati Arabi Uniti 113 7,2%

Kuwait 101,5 6,5%

Russia 80 5,1%

Stati Uniti 74,4 4,7%

Libia 48,4 3,1%

Fonti: Unimpresa, LaPresse

Un futuro incerto tra transizione energetica e interessi globali

Nonostante il mondo stia accelerando verso la transizione energetica, il petrolio rimane una risorsa strategica.

E il Venezuela, con il suo immenso patrimonio, continua a essere un punto nevralgico delle tensioni internazionali.

La domanda che ora domina il dibattito è semplice e inquietante:

chi controllerà il più grande giacimento di petrolio del pianeta? Una risposta che potrebbe ridisegnare gli equilibri globali dei prossimi anni.