NextGeo accelera e apre un nuova sede in Medio Oriente

Next Geosolutions, geoscienze marine e nei servizi offshore per il settore energetico, apre una nuova sede nella Sharjah Airport International Free Zone (SAIF-Zone), Emirati Arabi Uniti. Un passo strategico nel piano di espansione del Gruppo che punta a consolidare la propria operatività in una regione cruciale per il mercato Oil & Gas. Un mercato dove si prevede una spesa EPCI superiore a €100 miliardi entro il 2030.

Servizi di core i survey offshore

NextGeo offrirà i servizi core di survey offshore – geofisici e geotecnici – integrati con le competenze subsea e diving acquisite tramite Rana Subsea. Riuscirà così a coprire l’intero ciclo di vita dei progetti offshore. È inoltre prevista l’apertura di ulteriori sedi operative nell’area, in sinergia con Rana Subsea. Per supportare l’iniziativa ha predisposto una nuova area logistica dedicata all’interno della SAIF-Zone. Questo le consente di garantire mobilitazione rapida, stoccaggio attrezzature e supporto tecnico in tutto il Golfo.

La guida della nuova sede è affidata ad Alessandro La Tassa, nominato General Manager di Next Geosolutions Middle East. Con oltre 15 anni di esperienza internazionale nel settore offshore, La Tassa ha ricoperto ruoli chiave in aziende come Saipem e Fugro, operando in oltre 15 Paesi e collaborando con le principali compagnie energetiche mondiali.

Giovanni Ranieri, CEO di NextGeo

“Questa apertura rappresenta un tassello fondamentale nel nostro percorso di crescita. Affidare la guida ad Alessandro La Tassa dimostra la volontà di coniugare visione globale e competenza locale, offrendo soluzioni sicure e ad alto valore aggiunto ai nostri clienti.”

NextGeo conferma così il proprio impegno nel diventare un punto di riferimento globale nel settore delle geoscienze offshore, unendo innovazione tecnologica e competenza tecnica.