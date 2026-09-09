RS Italia inaugura il nuovo centro di distribuzione di Pozzuolo Martesana

L’inaugurazione del nuovo Centro di Distribuzione di RS Italia a Pozzuolo Martesana non è soltanto un evento aziendale. Si tratta di un passaggio che segna un prima e un dopo nel panorama della logistica industriale italiana.. Ne avevamo già trattato alcune settimane fa. ento aziendale. Quello di Rs Italia è un passaggio che segna un prima e un dopo nel panorama della logistica industriale italiana. In un mercato che sta accelerando verso automazione, efficienza energetica e integrazione digitale, RS introduce un’infrastruttura che non si limita a rispondere alle esigenze attuali, ma anticipa quelle dei prossimi anni.

RS Italia, parte di RS Group – colosso globale quotato alla Borsa di Londra e incluso nel FTSE 250 – è uno dei principali distributori europei di soluzioni industriali ed elettroniche. Ogni giorno serve migliaia di aziende, dalle PMI ai grandi gruppi, garantendo continuità operativa a impianti, linee produttive, laboratori e infrastrutture. La logistica, per RS, non è un servizio accessorio. E’ il cuore pulsante del business, il punto in cui velocità, precisione e affidabilità diventano valore concreto per i clienti.

Il nuovo Distribution Center da 10.000 m² rappresenta il modello pilota dei futuri centri di nuova generazione del Gruppo. È un hub progettato per essere altamente automatizzato, sostenibile e integrato nella supply chain paneuropea. La scelta di Pozzuolo Martesana non è casuale. Il territorio diventa un nodo strategico per la distribuzione industriale, con benefici diretti in termini di occupazione, innovazione e attrattività per l’intero ecosistema produttivo lombardo.

Per la logistica italiana, questa inaugurazione ha un valore preciso: dimostra che il Paese può ospitare infrastrutture di livello internazionale, capaci di competere con i modelli più avanzati del Nord Europa. Significa portare sul territorio tecnologie robotiche, processi automatizzati, sistemi di gestione intelligenti e standard di sostenibilità che innalzano l’asticella per tutto il settore.

Un hub come quello di RS Italia migliora la qualità del servizio lungo tutta la filiera

Il nuovo hub consente consegne più rapide, riduzione degli errori, maggiore disponibilità di prodotti, imballaggi ottimizzati, processi più fluidi. In un momento in cui la competitività passa dalla capacità di non fermarsi mai, avere un partner logistico che investe in infrastrutture di questa portata significa poter contare su una supply chain più solida, più veloce e più resiliente. L’evento “Entra nel futuro della Logistica” non è solo una visita: è un invito a vedere da vicino come si costruisce oggi un centro di distribuzione che guarda al domani. È un’occasione per comprendere come l’innovazione logistica possa diventare un vantaggio competitivo per tutto il sistema industriale italiano.