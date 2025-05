Giuseppe Giordo alla guida di Radia produttore di WindRunner

Radia, la società che sta rivoluzionando il trasporto aerospaziale con WindRunner, ha nominato Giuseppe Giordo come nuovo presidente e ceo per l’Italia. Questo passaggio segna un momento cruciale per l’azienda, che punta a espandere la propria attività nel settore aerospaziale e della difesa. Con investimenti miliardari e la creazione di oltre 4.000 posti di lavoro altamente qualificati in Europa.

L’Italia diventerà un hub fondamentale nelle operazioni europee di Radia, affiancando le attività già presenti nei Paesi Bassi. La società collabora con Leonardo (Italia), Aernnova (Spagna) e MAGROUP Magnaghi Aerospace (Italia) per lo sviluppo del WindRunner, il cargo aereo più grande mai progettato. Un cargo capace di trasportare carichi eccezionali e di facilitare la costruzione di parchi eolici di nuova generazione.

Un leader con una visione globale

Giordo porta con sé oltre trent’anni di esperienza nel settore aerospaziale e della difesa. Ha ricoperto ruoli di leadership in Alenia Aermacchi, Aero Vodochody e Saudi Arabian Military Industries (SAMI), contribuendo a sviluppare partnership strategiche con aziende di calibro mondiale come Lockheed Martin, Boeing, Airbus e Naval Group.

WindRunner: il gigante dei cieli

WindRunner è destinato a essere l’aereo cargo più grande al mondo, con un volume 12 volte superiore a un Boeing 747. La sua capacità innovativa permetterà di trasportare carichi pesanti in luoghi difficili da raggiungere, superando le limitazioni delle tradizionali infrastrutture.

Grazie a questa tecnologia, sarà possibile distribuire turbine eoliche di nuova generazione, troppo grandi per essere trasportate via terra, facilitando la creazione di impianti di energia pulita in regioni inaccessibili. WindRunner sarà utilizzato sia per applicazioni civili che per la difesa, con un ridotto impatto ambientale, grazie all’uso di carburanti alternativi e sistemi logistici ottimizzati.

Radia e il futuro dell’aerospazio

Radia ha sviluppato WindRunner con l’obiettivo di trasformare il trasporto di merci oversize, supportando i settori dell’energia rinnovabile, della difesa e della risposta umanitaria. L’azienda è già stata selezionata dal World Economic Forum come “WEF Unicorn”. Inoltre è riconosciuta da Endeavor come “Endeavor Entrepreneur”, un segnale della sua crescente influenza a livello internazionale. Grazie alla leadership di Giordo e alle collaborazioni strategiche con aziende europee, Radia è pronta a ridefinire il futuro dell’aerospazio, con un impatto significativo su industria, sostenibilità e sicurezza globale.