RS Italia, accelera con il nuovo hub logistico di Pozzuolo Martesana

RS Italia è il ramo italiano di RS Group, uno dei principali distributori internazionali di prodotti per l’industria, l’elettronica, la manutenzione e l’automazione. Il suo lavoro quotidiano è semplice da raccontare ma complesso da realizzare. In pratica fornire a migliaia di aziende tutto ciò che serve per far funzionare impianti, linee produttive, laboratori e infrastrutture. Dai componenti elettronici ai dispositivi di automazione, dagli strumenti di misura ai materiali per la manutenzione, RS Italia serve un pubblico vastissimo. Dalle PMI ai grandi gruppi industriali, passando per integratori di sistema, manutentori, installatori, enti pubblici e operatori del settore energetico. In pratica, vende ciò che permette all’industria di non fermarsi mai.

RS Italia permette all’industria di non fermarsi mai

Il nuovo centro di distribuzione di Pozzuolo Martesana nasce proprio per rispondere a questa missione. L’attuale struttura di Vimodrone non basta più. Il catalogo europeo supera gli 875.000 prodotti e la domanda cresce, soprattutto nei segmenti dove la velocità di consegna è un fattore critico. L’allargamento del deposito serve quindi a tre obiettivi fondamentali. Aumentare la capacità di stock, accelerare l’evasione degli ordini e migliorare la qualità del servizio, riducendo errori e tempi di attesa. Il nuovo hub potrà gestire fino a 200.000 prodotti, più del doppio rispetto alla capacità attuale. E inoltre garantirà consegne in uno o due giorni, un requisito essenziale per clienti che spesso operano in condizioni di emergenza o fermo impianto.

L’installazione del sistema Exotec cuore tecnologico del progetto

I robot, ora fisicamente presenti nel magazzino, permetteranno una movimentazione automatizzata delle merci con una precisione e una rapidità mai raggiunte prima da RS Italia. Le postazioni inbound e outbound sono progettate per integrare il lavoro umano con quello dei robot, migliorando la sicurezza e riducendo le interferenze. L’avvio dei test servirà a verificare che ogni flusso – dall’inserimento merce alla spedizione – funzioni in modo impeccabile, prima in modalità isolata e poi in parallelo. È un passaggio cruciale per garantire che, dal primo giorno di attività, il centro operi con standard elevatissimi.

Per i clienti, tutto questo significa un’esperienza più efficiente e sostenibile. La riduzione delle dimensioni degli imballaggi, resa possibile dalla nuova automazione, migliora la logistica sia in uscita sia in ricezione. Il doppio controllo assistito dall’operatore riduce drasticamente il rischio di errori, un aspetto fondamentale quando si gestisce un catalogo così ampio. La maggiore fluidità nella movimentazione delle merci consente inoltre di rispettare con precisione i tempi di consegna, un elemento decisivo per chi lavora in ambito industriale.

Il nuovo centro, certificato LEED Gold, è un investimento sul futuro

RS Italia potrà consolidare gli ordini, ridurre gli sprechi, aumentare la capacità di risposta e diventare un punto di riferimento logistico non solo per l’Italia ma per l’intero network europeo. La collaborazione con partner come Prologis, Exotec e Savills conferma la volontà di costruire un’infrastruttura moderna, sostenibile e scalabile. L’avvio operativo entro fine anno, con una fase di coesistenza con Vimodrone, garantirà continuità totale del servizio.