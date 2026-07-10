Digital Nomad Visa 2026: 8 Paesi a confronto per durata e tasse

Il nomadismo digitale non è più solo una questione di laptop, Wi-Fi e tramonti vista mare. Nel 2026, scegliere dove trasferirsi per lavorare da remoto significa fare i conti con due domande molto concrete: quanto posso restare legalmente? e dove pago le tasse? Il Digital Nomad Visa nasce proprio per questo: permettere a freelance, dipendenti da remoto e imprenditori digitali di vivere in un Paese continuando a lavorare per clienti o aziende altrove.

C’è però un dettaglio che spesso viene sottovalutato: molti di questi visti, soprattutto in Europa, sono pensati per cittadini extra-UE. Per un italiano, quindi, il tema non è sempre ottenere il visto, ma capire quando si diventa residenti fiscali e quale regime si applica. Prima di organizzare il trasferimento con realtà specializzate come Bliss Moving Logistics, conviene guardare oltre il fascino della destinazione e valutare durata, requisiti di reddito e impatto fiscale.

Spagna: la più desiderata, ma da studiare bene

La Spagna resta una delle mete più amate dai remote worker: clima, città vivaci, collegamenti comodi e qualità della vita alta. Il visto per telelavoratori internazionali può arrivare fino a un anno se richiesto dall’estero, oppure fino a tre anni come autorizzazione di residenza se si è già nel Paese. Il lato fiscale è interessante, ma non automatico: in alcuni casi si può accedere al regime speciale per impatriati, con tassazione agevolata, ma le condizioni cambiano in base al profilo professionale. È una scelta forte, ma richiede pianificazione.

Portogallo: bello, ma meno “tax paradise” di un tempo

Il Portogallo conserva un enorme appeal, soprattutto tra Lisbona, Porto e Algarve. Il visto D8 per nomadi digitali richiede un reddito mensile piuttosto solido e permette di costruire una permanenza stabile. Il punto è che la fiscalità portoghese oggi è meno leggera rispetto all’immagine che il Paese si è creato negli anni: chi diventa residente fiscale può essere tassato sul reddito mondiale con aliquote progressive. In sintesi: ottimo per qualità della vita, meno scontato per chi cerca solo convenienza fiscale.

Grecia: Mediterraneo, sole e possibili incentivi

La Grecia è una delle alternative più interessanti per chi vuole restare nel Mediterraneo senza scegliere le solite destinazioni. Il visto per nomadi digitali dura in genere fino a 12 mesi e richiede di dimostrare un reddito mensile adeguato. Sul fronte tasse, il Paese può diventare competitivo grazie ad alcuni regimi agevolati per nuovi residenti, ma non basta avere il visto per ottenerli. È una soluzione da valutare bene se si cerca un mix tra costo della vita, clima e fiscalità potenzialmente favorevole.

Croazia: forse la più concreta per chi guarda al risparmio

La Croazia è meno “hype” di Spagna e Portogallo, ma molto interessante per chi lavora da remoto. Il permesso per nomadi digitali può arrivare fino a 18 mesi e il Paese offre un vantaggio fiscale importante: in molti casi, i redditi da lavoro remoto prodotti per aziende o clienti esteri non vengono tassati localmente. A questo si aggiungono città vivibili, costa adriatica e una posizione comoda per chi vuole restare vicino all’Italia. Non è la scelta più glamour, ma può essere una delle più intelligenti.

Malta: inglese, Europa e fiscalità più prevedibile

Malta punta da tempo su professionisti internazionali, aziende digitali e lavoratori da remoto. Il Nomad Residence Permit ha durata iniziale di un anno e può essere rinnovato, con un tetto massimo complessivo. Il grande vantaggio è la chiarezza: ambiente anglofono, burocrazia abbastanza orientata agli expat e un regime fiscale più leggibile rispetto ad altri Paesi. Per chi vuole una base europea, compatta e internazionale, Malta resta una candidata molto forte.

Estonia: digitale davvero, ma non per tutti

L’Estonia è perfetta per chi ama amministrazione snella, identità digitale e servizi online. Il Digital Nomad Visa permette di restare fino a un anno, ma richiede un reddito mensile elevato rispetto ad altre destinazioni. Dal punto di vista fiscale, non è un paradiso: superata una certa permanenza, si può diventare residenti fiscali e pagare le imposte locali. È ideale per chi cerca efficienza e mentalità tech, meno per chi vuole semplicemente vivere spendendo poco.

Dubai: la scelta più netta per chi guarda alle tasse

Dubai è probabilmente la destinazione più forte per chi mette la fiscalità al centro della decisione. Il programma per lavoratori da remoto consente di vivere negli Emirati continuando a lavorare per aziende estere, con un visto annuale rinnovabile. Il punto di forza è chiaro: non esiste imposta sul reddito personale. Ma il risparmio fiscale va bilanciato con costo della vita, affitti, assicurazione sanitaria e stile di vita. Dubai conviene davvero a chi ha redditi medio-alti e vuole una base internazionale molto dinamica.

Islanda: spettacolare, ma per una parentesi breve

L’Islanda è la destinazione da sogno per chi immagina di lavorare tra paesaggi lunari, natura estrema e silenzi nordici. Il visto per remote worker, però, è più limitato: dura fino a 180 giorni e richiede un reddito mensile molto alto. Proprio per questo è meno adatto a chi cerca un trasferimento stabile e più interessante per chi vuole vivere un’esperienza temporanea, intensa e fuori dagli schemi. Dal punto di vista fiscale, la durata contenuta può aiutare a evitare complicazioni, ma resta una scelta premium.

La vera domanda non è dove andare, ma quanto conviene restare

Nel 2026 il Digital Nomad Visa non va scelto solo in base alla bellezza del Paese. Spagna e Portogallo vincono per lifestyle, Croazia e Malta per equilibrio tra durata e fiscalità, Dubai per chi cerca tassazione personale zero, Estonia per chi vuole un ecosistema digitale, Grecia per chi cerca una base mediterranea con possibili vantaggi, Islanda per chi sogna un’esperienza breve ma memorabile.

Il nomade digitale di oggi non è più solo chi parte leggero con uno zaino e un computer. È una persona che pianifica: controlla i requisiti, calcola le tasse, valuta la residenza fiscale e sceglie una destinazione coerente con reddito, lavoro e stile di vita. Perché lavorare da remoto può essere libertà, sì, ma la libertà funziona meglio quando non arriva insieme a sorprese fiscali.