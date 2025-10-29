Giovi Logistics Park raggiunge il 100% di occupazione

Il Giovi Logistics Park, sviluppato da Garbe Industrial Real Estate Italy con SFO Capital Partners e gestito da Prelios SGR tramite il Fondo Giove, ha affittato tutto. L’ultimo spazio disponibile è stato affittato da ID Logistics, che raddoppia la propria presenza nel parco con un secondo modulo da 10.000 mq. Porta così a 20.000 mq la superficie totale occupata.

Il polo logistico di Silvano Pietra (PV), certificato LEED Platinum e progettato secondo i più rigorosi standard ESG, si conferma asset strategico lungo l’asse Milano-Genova. Ha accesso diretto all’A7 e connessioni rapide verso i principali hub europei e il porto di Genova.

Un progetto sostenibile e modulare

Superficie totale: 83.000 mq

8 moduli indipendenti da 10.000 mq

Spazi logistici, uffici, servizi, locali carica muletti

300 parcheggi auto e 24 per bilici

Pannelli fotovoltaici e sistema di recupero acque piovane

Un mix di tenant di eccellenza

Oltre a ID Logistics, già presente dal 2024, il parco ospita operatori di primo piano come Rhenus, Staci Italia e Logista Pharma. Conferma quindi l’attrattività dell’asset per aziende ad alto contenuto tecnologico e con forte vocazione ESG.

ID Logistics: espansione strategica

Con oltre 450 siti in 19 Paesi e 42.000 dipendenti, ID Logistics rafforza la propria operatività nel Nord Italia. Silvia Bossi, Business Development Director, ha sottolineato. «Questa espansione conferma l’efficienza strategica della location. Ci permetterà di servire in modo ancora più integrato i nostri clienti».

Mariangela Conte, GARBE. «Il raddoppio di ID Logistics completa con successo il piano di locazione e conferma la qualità dell’asset».

Nicola Sajeva, Prelios SGR. «Un passo decisivo nella strategia di valorizzazione del Fondo Giove».

Benjamin Koch, SFO Capital Partners. «».

Il mandato di commercializzazione è stato affidato in esclusiva a Dils e Colliers.