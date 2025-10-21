SOTI rivoluziona la mobilità nel settore Trasporti & Logistica

In occasione dell’evento globale SOTI SYNC 25 tenutosi a Montreal, SOTI ha presentato gli ultimi aggiornamenti alla piattaforma SOTI ONE. Si tratta di dati pensati per affrontare una delle sfide più critiche del settore Trasporti & Logistica (T&L): i tempi di inattività dei dispositivi mobili e il loro impatto sulla produttività. Secondo la ricerca “The Road Ahead: Driving Digital Transformation in T&L” i lavoratori europei del comparto perdono in media 12 ore al mese a causa di interruzioni tecnologiche. Conseguenze dirette quindi su stress, straordinari e ritardi nelle consegne.

Le principali novità della piattaforma SOTI ONE

Lockdown Rinnovato: interfaccia drag & drop per creare esperienze personalizzate basate sui ruoli, con accesso limitato alle app essenziali. Autenticazione rapida via QR o NFC, monitoraggio in tempo reale e analisi avanzata per ottimizzare i flussi di lavoro.

“Stella”, l’Assistente AI. Supporto IT intelligente attivo 24/7, con comandi vocali e conversazioni semplificate per risolvere problemi e accedere ai dati dei dispositivi, riducendo i tempi di inattività.

Integrazione con ServiceNow. Accesso diretto agli strumenti diagnostici di SOTI XSight, tra cui controllo remoto, registrazione schermo, chat live e recupero log, per una gestione IT più reattiva.

Localizzazione interna con telecamere live. Mappatura integrata con immagini in tempo reale per migliorare la visibilità nei magazzini e accelerare gli interventi.

Supporto ampliato per stampanti Bluetooth Zebra. Gestione semplificata della stampa mobile di etichette e ricevute, ideale per flotte di consegna e ambienti logistici.

David Parras, Senior Regional Director Sud Europa di SOTI

“Nel settore T&L, il tempo è tutto. Con SOTI ONE, le aziende possono prevenire interruzioni, aumentare l’efficienza e garantire consegne puntuali. Anche grazie a una gestione della mobilità avanzata e una visibilità operativa in tempo reale.” Con oltre 17.000 clienti aziendali nel mondo, SOTI si conferma quindi leader nell’Enterprise Mobility Management, offrendo soluzioni intelligenti, veloci e affidabili. Obiettivo: semplificare le operazioni e ridurre i costi nascosti legati ai dispositivi mobili.

🔗 Per maggiori informazioni: soti.net