Logistica architrave silenziosa dell’impresa moderna

La logistica è diventata il vero baricentro dell’impresa contemporanea. Non più un semplice segmento operativo, ma un sistema nervoso che collega produzione, commercio, distribuzione e relazione con il mercato. In Italia questo ruolo è ormai evidente: il comparto vale circa il 9% del PIL e impiega oltre 1,4 milioni di persone. E si conferma una delle infrastrutture economiche più decisive per la crescita del Paese. Ogni azienda che produce, trasforma o commercia lo sa. La propria competitività dipende dalla capacità di orchestrare flussi, dati, tecnologie e competenze in modo sempre più integrato.

Negli ultimi anni la logistica ha vissuto una trasformazione profonda

L’intelligenza artificiale, l’automazione e la pressione normativa verso la sostenibilità stanno ridisegnando processi, modelli organizzativi e professionalità. Oltre il 50% delle imprese del settore prevede di aumentare gli investimenti in tecnologie digitali e AI. Mentre una su due ha già avviato progetti di intelligenza artificiale applicata alla supply chain. È un cambio di paradigma che non riguarda solo l’efficienza, ma la capacità di prevedere, adattarsi, reagire: qualità che oggi definiscono la resilienza di un’azienda.

L’analisi dell’Osservatorio di Hunters Group fotografa con precisione questa evoluzione, individuando quattro ruoli destinati a diventare centrali nella logistica dei prossimi anni. L’AI logistics strategist è la figura che porta l’algoritmo nel cuore della pianificazione, integrando modelli predittivi nei sistemi ERP e WMS per anticipare consumi, eventi climatici, oscillazioni geopolitiche. Il sustainability & circular economy manager guida la transizione verso una logistica a impatto ridotto. Dalla reverse logistics alla gestione del green last mile, fino al monitoraggio delle emissioni Scope 3 e alla compliance ESG. Il supervisor di flotte autonome e droni rappresenta la frontiera operativa dell’automazione. Il manager coordina AMR, droni e sistemi robotici, garantendo continuità e sicurezza nei magazzini ad alta automazione. Infine, il supply chain resilient analyst è il professionista che costruisce la robustezza della filiera, utilizzando digital twin e simulazioni avanzate per prevenire interruzioni, diversificare rotte e gestire crisi globali.

Accanto alla trasformazione tecnologica, emerge un tema culturale

La rappresentanza femminile nel settore è ancora ferma al 23%, e nelle posizioni di maggiore seniority la preferenza delle aziende si orienta verso candidati uomini per quasi il 90%. Eppure. Secondo Federica Cavagliano di Hunters Group, la crescente centralità delle competenze analitiche, della gestione tecnologica e della visione strategica sta aprendo nuove opportunità per un mercato del lavoro più equilibrato e multidisciplinare.

La logistica, oggi, è molto più di un comparto: è la condizione necessaria per competere. È il luogo in cui si incontrano innovazione, sostenibilità, automazione e strategia. È la leva che permette alle imprese di trasformare complessità in valore, in un mondo in cui la capacità di muovere prodotti, informazioni e decisioni con rapidità e intelligenza è diventata la vera misura del successo.