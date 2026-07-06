Qualità e compliance cosa cambia nella logistica europea

Dal 1° luglio 2026 il trasporto stradale internazionale è entrato in una nuova fase regolatoria influenzando gioco forza anche la logistica. Le norme europee su tempi di guida e riposo, distacco dei conducenti e uso del tachigrafo – finora sono state applicate solo ai mezzi sopra le 3,5 tonnellate. Ora vengono estese anche ai veicoli commerciali leggeri con massa massima ammissibile superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate, inclusi eventuali rimorchi. Una parte importante del trasporto su gomma, spesso utilizzata per spedizioni veloci, distribuzione capillare e servizi dedicati, entra a pieno titolo nel perimetro della “social legislation” europea sui trasporti.

Le nuove regole riguardano i veicoli commerciali leggeri impegnati nel trasporto internazionale di merci o nel cabotaggio per conto terzi. Non interessano invece i trasporti interni svolti interamente all’interno di un singolo Stato membro. Per questi mezzi diventano obbligatori i tachigrafi intelligenti di ultima generazione (G2V2), dispositivi digitali che registrano tempi di guida, pause e periodi di riposo, e che consentono alle autorità di controllo di verificare il rispetto delle norme in modo uniforme in tutta l’Unione.

I conducenti dovranno rispettare gli stessi limiti dei mezzi pesanti

Sul piano operativo, i conducenti di veicoli tra 2,5 e 3,5 tonnellate dovranno rispettare gli stessi limiti già previsti per i mezzi pesanti. Massimo 9 ore di guida al giorno, estendibili a 10 ore solo due volte a settimana. Massimo 56 ore di guida in una settimana e 90 ore in due settimane consecutive. Interruzione minima di 45 minuti dopo 4,5 ore di guida, eventualmente suddivisibile in 15 + 30 minuti; riposo giornaliero di almeno 11 ore (o 3 + 9 ore). Inotre r riposo settimanale di almeno 45 ore, con possibilità di riduzione a 24 ore da compensare successivamente.

Le norme sul distacco dei conducenti si applicano anche a questa categoria di veicoli: un autista che lavora per un’impresa di trasporto con sede in uno Stato membro. Chi viene inviato temporaneamente in un altro Paese per svolgere operazioni di cabotaggio o trasporto “cross-trade” è considerato conducente distaccato e beneficia delle tutele previste dal diritto UE in termini di retribuzione e condizioni di lavoro.

Quanto pesano sulla logistica queste regole?

Riguardano innanzitutto le imprese di trasporto che utilizzano furgoni e veicoli leggeri per servizi internazionali. Ma hanno un impatto diretto anche su aziende e PMI che si affidano a operatori logistici per spedizioni transfrontaliere, consegne just-in-time, distribuzione verso mercati esteri o attività di cabotaggio. Le realtà che gestiscono in proprio una flotta di veicoli leggeri per trasporti internazionali dovranno adeguarsi installando tachigrafi intelligent. E inoltre formando i conducenti sulle nuove regole e organizzando i turni di lavoro in modo conforme ai limiti di guida e riposo. I costi riguardano l’acquisto e l’installazione dei dispositivi, l’aggiornamento dei sistemi di gestione flotta, la formazione del personale. Inoltre, in alcuni casi, la revisione dei modelli operativi per garantire la continuità del servizio nel rispetto delle norme.

E sul fronte italiano?

Sul fronte italiano, le nuove disposizioni si inseriscono, quindi, nel quadro del recepimento del Mobility Package I e delle norme nazionali su tempi di guida, riposo e sicurezza stradale. L’Italia, come gli altri Stati membri, è chiamata a garantire controlli efficaci e omogenei, integrando l’estensione ai veicoli leggeri nelle attività di vigilanza su strada e nelle procedure di ispezione. Per le imprese, questo significa che la conformità non è più un tema opzionale, ma un requisito strutturale per operare sui mercati europei in modo competitivo e sicuro.

In questo scenario, il ruolo della logistica cambia profondamente

Non si tratta solo di spostare merci, ma di orchestrare flussi in un contesto altamente regolamentato, dove la qualità del servizio dipende dalla capacità di rispettare norme complesse. Garantire, inoltre, sicurezza dei conducenti, ridurre i rischi di sanzioni e assicurare continuità operativa. È qui che partner come Raben Group diventano strategici. Gestire un network europeo integrato, con connessioni giornaliere, soluzioni di groupage, tracciabilità in tempo reale, stima dell’ETA e strumenti digitali di monitoraggio significa offrire alle aziende e alle PMI un sistema organizzato che assorbe la complessità normativa e la trasforma in affidabilità.

Quanto costa adeguarsi

Per un’impresa, adeguarsi alle nuove regole può essere oneroso se affrontato in modo isolato: serve tecnologia, competenze, processi standardizzati e capacità di ripianificare i flussi in caso di imprevisti. Affidarsi a un operatore logistico strutturato consente di ridurre l’esposizione al rischio, ottimizzare l’uso della capacità di trasporto, migliorare la sostenibilità. Questo grazie a livelli di consolidamento più elevati e, soprattutto, garantire che ogni spedizione sia gestita all’interno di un sistema conforme, resiliente e trasparente.

Le nuove norme UE sui veicoli commerciali leggeri non sono solo un obbligo.Sono un passaggio di maturità del settore, che spinge le aziende a scegliere partner logistici in grado di accompagnarle nel cambiamento. Raben Group è presente in 17 Paesi e un modello operativo orientato alla qualità e alla compliance. Si posiziona come alleato naturale per imprese e PMI che vogliono continuare a crescere sui mercati internazionali, trasformando la regolamentazione in un vantaggio competitivo.