Gabetti: Di Loreto Director Toscana-Campania per Santandrea Houses

Santandrea Luxury Houses, brand del Gruppo Gabetti dedicato agli immobili esclusivi, ha nominato Riccardo Di Loreto Director per le regioni Toscana e Campania. La nomina cade nell’ambito del piano strategico di sviluppo e consolidamento della presenza del marchio nei mercati luxury residenziali più dinamici.

Chi è Di Loreto

E’ laureato con lode in Relazioni Internazionali e titolare di un Master Executive in Real Estate Finance. Porta con sé un profilo accademico e professionale di alto livello. Ha ricoperto ruoli di responsabilità nel Gruppo Volkswagen come Responsabile delle relazioni istituzionali. Inoltre ha maturato esperienza nel settore immobiliare in Engel & Völkers, dove ha iniziato come Advisor Team Parioli fino a diventare Team Leader.

La nomina si inserisce nel progetto di espansione avviato da Flavio Angeletti, Managing Director di Santandrea dal maggio 2025, con l’obiettivo di rafforzare il presidio in Toscana e Campania. Si tratt di territori caratterizzati da una crescente domanda di immobili di alto standing in contesti urbani, costieri e turistico-residenziali.

Flavio Angeletti Managing Director di Santandrea

“Con questa nomina proseguiamo nel percorso di rafforzamento della nostra presenza nei territori strategici, puntando su professionalità di alto profilo come quella di Riccardo. La sua visione e la sua esperienza ci consentiranno di valorizzare il patrimonio immobiliare di pregio e di accompagnare i nostri clienti in operazioni sempre più strutturate e personalizzate.”

Il Gruppo Gabetti

Gabetti Property Solutions offre servizi integrati per l’intero sistema immobiliare, rivolti a privati, aziende e operatori istituzionali. Attraverso le sue società controllate, il Gruppo opera in ambiti strategici come Consulenza, Valorizzazione, Gestione, Intermediazione, Mediazione Creditizia e Assicurativa . E inoltre Riqualificazione, distinguendosi per un modello operativo unico e sinergico rispetto ai competitor.