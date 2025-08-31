Da Rimini Massimo Borghesi svela i rischi legali delle PMI

È uscito Liberati dal Paradosso della Gioconda, il nuovo saggio dell’avvocato riminese Massimo Borghesi, esperto in diritto d’impresa. Il testo affronta con taglio divulgativo il tema della prevenzione legale nelle aziende. Un contributo che nasce a Rimini ma si rivolge a tutta l’economia italiana, proponendo un cambio di prospettiva urgente e necessario.

Il punto di partenza è un dato allarmante: il 75,8% delle imprese italiane si trova, nel corso della propria attività, nella necessità di ricorrere a servizi legali. Contratti firmati con leggerezza, crediti non riscossi, marchi non tutelati: piccoli errori quotidiani che possono trasformarsi in ostacoli gravi per la crescita.

Secondo Borghesi, il vero rischio non è l’assenza di competenze giuridiche, ma la presunzione di possederle. Da qui l’uso del “paradosso della Gioconda” come metafora per raccontare come superficialità e sottovalutazione possano generare conseguenze concrete e costose.

Il libro raccoglie casi reali e situazioni ricorrenti della vita aziendale – dalla gestione dei contratti alla tutela del marchio – con l’obiettivo di mostrare come un approccio consapevole al diritto possa ridurre le criticità che spesso frenano lo sviluppo imprenditoriale.

“L’obiettivo – spiega l’autore – è stimolare una maggiore consapevolezza sul ruolo della prevenzione legale nella gestione ordinaria di un’attività. Il libro rappresenta un contributo che nasce dall’esperienza sul campo, ma tocca questioni di interesse generale per l’intero tessuto economico nazionale.”

Liberati dal Paradosso della Gioconda si candida a diventare un best seller, ma soprattutto vuole riportare l’attenzione su un tema troppo spesso trascurato: l’importanza della formazione legale per chi fa impresa. Un messaggio che parte da Rimini e parla a tutta l’Italia.