Intesa Sanpaolo finanzia Kiton con 15 milioni di euro per la sede di New York

Intesa Sanpaolo, attraverso la Divisione Banca dei Territori, ha erogato un finanziamento da 15 milioni di euro a favore di Kiton. Sitratta di una eccellenza sartoriale del Gruppo Ciro Paone. L’obiettivo del finanziamento è quello di sostenere i piani di sviluppo sostenibile e internazionalizzazione dell’azienda.

Le risorse saranno destinate alla riqualificazione di Palazzo Kiton, un immobile di sei piani nel cuore di Manhattan, destinato alla vendita delle creazioni sartoriali del brand. Il progetto mira quindi a valorizzare l’identità del marchio. E inoltre a offrire un’esperienza immersiva ai clienti, rafforzando la presenza del Made in Italy negli Stati Uniti.

L’operazione si inserisce quindi nel più ampio impegno della Banca a supporto delle PMI italiane che investono nei mercati esteri. Come dimostrato anche dalla recente missione a San Francisco con dodici imprese d’eccellenza. Nel primo semestre 2025, la Direzione Regionale Campania, Calabria e Sicilia ha erogato oltre 1,1 miliardi di euro alle imprese del territorio.

Kiton, fondato nel 1968 da Ciro Paone, è riconosciuto a livello internazionale per l’alta sartoria, la ricerca di tessuti naturali e l’innovazione artigianale. Con cinque siti produttivi in Italia e una distribuzione in oltre 70 Paesi, il Gruppo si distingue anche per il forte impegno ESG. Efficientamento energetico, packaging ecologico, formazione professionale e valorizzazione dei mestieri tradizionali attraverso la Scuola di Alta Sartoria Kiton.

Maria Giovanna Paone, Presidente del CdA di Ciro Paone

“La ristrutturazione del palazzo di New York è un passo strategico per rafforzare la nostra brand identity e la relazione con il mercato americano. Ringraziamo Intesa Sanpaolo per il supporto e la fiducia.”

Giuseppe Nargi, Direttore Regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa

“Kiton è un esempio virtuoso di impresa meridionale capace di promuovere il Made in Italy nel mondo. Siamo orgogliosi di accompagnarne la crescita con strumenti finanziari mirati all’innovazione e alla sostenibilità.”