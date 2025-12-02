Consap e Gruppo BCC Iccrea insieme per diffondere i Fondi Studio e Prima Casa

Consap S.p.A. e Gruppo BCC Iccrea hanno siglato un protocollo d’intesa per promuovere l’accesso ai Fondi Studio e Prima Casa, strumenti di sostegno e solidarietà gestiti da Consap. L’accordo mira a rafforzare l’inclusione sociale e finanziaria dei soggetti vulnerabili, ampliando la diffusione delle misure tra la clientela delle Banche di Credito Cooperativo appartenenti al Gruppo.

Sestino Giacomoni, Presidente di Consap

“L’accordo con il Gruppo BCC Iccrea ci consente di potenziare e far conoscere il nuovo Fondo Studio, che oggi beneficia della garanzia di ultima istanza dello Stato. L’importo massimo erogabile è stato raddoppiato: fino a 50mila euro per chi studia in Italia e 70mila per chi frequenta corsi all’estero. Sono stati inclusi anche ITS Academy, alta formazione artistica e musicale e master internazionali. I prestiti saranno rimborsabili tra 3 e 15 anni, con ammortamento posticipato di almeno 30 mesi.”

Vincenzo Sanasi d’Arpe, Amministratore Delegato di Consap

“La collaborazione sosterrà lo sviluppo del Fondo Prima Casa, che oggi copre circa il 20% dei mutui a livello nazionale. La garanzia pubblica, variabile tra il 50% e il 90%, è destinata a giovani coppie, nuclei monogenitoriali, conduttori di alloggi popolari, under 36 e famiglie numerose, categoria introdotta su iniziativa di Consap.”

Giuseppe Maino, Presidente Gruppo BCC Iccrea

“Con questa intesa ribadiamo l’impegno delle nostre BCC a favore dell’inclusione finanziaria. Abbiamo dedicato agli studenti il prodotto ‘Prestito Generazione BCC’, che sfrutta la garanzia del Fondo Studio di Consap.”

Mauro Pastore, Direttore Generale Gruppo BCC Iccrea

“Siamo il primo gruppo bancario a siglare un accordo con Consap. Solo per il Fondo Prima Casa, a settembre 2025 le nostre BCC hanno rilasciato quasi 71.000 garanzie, per un totale di 7,8 miliardi di euro. L’obiettivo è incrementare ulteriormente il numero di BCC convenzionate con Consap.”

Consap e Gruppo BCC Iccrea

Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, partecipata al 100% dal MEF, è operativa dal 1993. Gestisce fondi e garanzie di rilevanza sociale, risarcisce vittime di incidenti e crimini violenti, sostiene famiglie e giovani con strumenti assicurativi e finanziari.

Gruppo BCC Iccrea – Maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, con 112 BCC, oltre 2.400 sportelli in 1.700 comuni e una forte presenza territoriale. È tra i cinque istituti bancari di rilevanza sistemica in Italia e partecipa alla Fondazione del Credito Cooperativo “Tertio Millennio” – ETS.