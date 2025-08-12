Intesa Sanpaolo: buyback da 9,3 milioni dal 4 all’8 agosto

Prosegue il programma di acquisto di azioni proprie di Intesa Sanpaolo, finalizzato all’annullamento dei titoli e avviato il 2 giugno 2025. La banca ha comunicato che, nel periodo compreso tra il 4 e l’8 agosto, sono state acquistate 1.815.781 azioni ordinarie, pari a circa lo 0,01% del capitale sociale. A che prezzo? 5,1330 euro per azione il prezzo medio, per un controvalore totale di 9.320.467,80 euro.

L’operazione è stata eseguita sul mercato regolamentato Euronext Milan, gestito da Borsa Italiana, tramite l’intermediario indipendente Morgan Stanley Europe SE. Quest’ultimo è stato incaricato quindi dell’esecuzione del programma senza coinvolgimento diretto del Gruppo.

Dall’avvio del programma, il gruppo Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 223.738.546 azioni, pari a circa l’1,26% del capitale sociale. Il controvalore totale è stato quindi di 1.091.110.191,38 euro, con un prezzo medio di acquisto pari a 4,8767 euro per azione.

Il buyback rientra nella strategia di ottimizzazione della struttura del capitale del Gruppo. L’obiettivo è quello di rafforzare il valore per gli azionisti e migliorare la redditività per azione.