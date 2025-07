Crédit Agricole Italia e Nexi rinnovano la partnership

Crédit Agricole Italia e Nexi hanno rinnovato la loro storica partnership sui pagamenti digitali fino al 2029, consolidando una collaborazione che dura da oltre 30 anni. L’intesa prevede la distribuzione continuativa da parte della banca delle soluzioni di incasso e pagamento della PayTech europea Nexi. Soluzione già adottate da oltre 3 milioni di carte e 100.000 POS in Italia.

Crédit Agricole potenziia la propria offerta di servizi digitali

Grazie all’accordo, il gruppo bancario francese potenzierà la propria offerta di servizi digitali, garantendo ai clienti prodotti innovativi, sicuri e tecnologicamente avanzati. “Il rinnovo conferma la nostra strategia di crescita e centralità del cliente”. Dice Vittorio Ratto, Vice Direttore Generale Retail e Digital di Crédit Agricole Italia.

Per Nexi, l’intesa rappresenta un riconoscimento del proprio ruolo di partner strategico per le banche italiane. “Siamo orgogliosi di continuare a collaborare con il gruppo francese, offrendo soluzioni d’eccellenza e investendo nell’innovazione”. Ha affermato Marco Ferrero, Chief Regional Officer Italy di Nexi.

Chi è Crédit Agricole

Il Gruppo è tra i primi 10 gruppi bancari al mondo, con una presenza capillare in Italia. E inoltre un’offerta integrata che spazia dalla banca commerciale all’asset management. Nexi, quotata all’Euronext Milan, è leader nei pagamenti digitali in Europa. Punta a guidare la transizione verso un’economia cashless, investendo costantemente in tecnologia e customer experience.