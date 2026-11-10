Certificati, mercato da record: 25 miliardi raccolti in 9 mesi

Acepi: il mercato italiano dei certificati archivia i primi nove mesi del 2026 con il miglior risultato mai registrato. I collocamenti sul mercato primario hanno infatti raggiunto 25,5 miliardi di euro, confermando una crescita ormai strutturale del comparto.

Nel terzo trimestre 7,1 miliardi collocati

Secondo i dati elaborati da ACEPI, il settore si conferma tra i più dinamici dell’industria del risparmio gestito. Il risultato evidenzia la crescente capacità dei certificati di intercettare esigenze di investimento sempre più diversificate. Nel terzo trimestre dell’anno i volumi collocati hanno raggiunto 7,1 miliardi di euro. Il dato risulta inferiore rispetto ai trimestri precedenti, ma si inserisce in un contesto di normale stagionalità estiva e segue una prima parte dell’anno particolarmente brillante.

Anche il numero delle emissioni si è mantenuto su livelli elevati, con 665 nuovi prodotti collocati sul mercato. Un segnale della vivacità dell’offerta e della capacità degli emittenti di sviluppare soluzioni mirate. I prodotti a capitale protetto continuano a rappresentare la componente principale del mercato, con una quota del 60% del totale collocato. Cresce inoltre il peso dei prodotti a capitale condizionatamente protetto, che raggiungono il 36%, il livello più elevato degli ultimi anni.

Tra le soluzioni più apprezzate si distinguono i Digital e gli Express

Queste strutture combinano protezione, possibilità di premi periodici e meccanismi di rimborso anticipato, rispondendo alle diverse esigenze degli investitori. Il contesto di mercato resta caratterizzato da volatilità, tensioni geopolitiche e rendimenti obbligazionari più elevati. Tuttavia, proprio questo scenario spinge il settore a sviluppare payoff più efficienti e strategie sempre più personalizzate. Per gli investitori cresce quindi la possibilità di accedere a strumenti capaci di coniugare protezione del capitale, gestione del rischio e ricerca di rendimento. Un aspetto particolarmente rilevante in una fase di mercato che richiede maggiore selettività nelle scelte finanziarie.

Anche per le PMI del settore finanziario e della consulenza si aprono nuove opportunità

L’ampliamento dell’offerta consente di costruire proposte più sofisticate, rafforzando il supporto alla clientela e favorendo percorsi di investimento maggiormente personalizzati.

Giovanna Zanotti, Direttore Scientifico di ACEPI

«I primi nove mesi del 2026 consegnano al mercato dei certificati il miglior risultato di sempre per questo periodo dell’anno. In uno scenario in continua evoluzione, la capacità di adattare l’offerta alle condizioni di mercato e alle esigenze degli investitori resta un fattore chiave per la crescita del comparto».

Il record registrato nel 2026 conferma la maturità raggiunta dal mercato italiano dei certificati. La capacità di innovare prodotti e strategie continua a rappresentare uno dei principali motori di sviluppo del settore, offrendo nuove opportunità sia agli investitori sia agli operatori specializzati.