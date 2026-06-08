ACEPI si rafforza con Marex

L’ingresso di Marex in ACEPI, l’Associazione Italiana Certificati e Prodotti di Investimento, segna un passaggio rilevante per l’intero mercato dei certificati in Italia. ACEPI, nata nel 2006 e oggi rappresentativa di oltre il 90% del mercato primario, è il punto di riferimento per emittenti, intermediari e investitori che operano nei prodotti strutturati. La sua missione è duplice. Da un lato promuovere standard di qualità, trasparenza e correttezza; dall’altro sostenere la crescita del mercato attraverso educazione finanziaria, dialogo con le istituzioni e iniziative di sviluppo.

ACEPI punta a sviluppare il mercato italiano

L’arrivo di Marex non è un semplice ampliamento della base associativa, ma un segnale della crescente attrattività del mercato italiano. Marex, piattaforma globale di servizi finanziari, ha una presenza internazionale consolidata. E inoltre una divisione dedicata ai prodotti strutturati, Marex Financial Products, che opera attraverso 8 sedi nel mondo. Ha emesso oltre 25.000 strumenti, con più di 30 miliardi di dollari di volumi negoziati su asset class che spaziano da equity e credito fino a indici custom, valute, commodities e digital assets.

In Italia, Marex ha accelerato rapidamente

Dal debutto nel marzo 2022 ha realizzato più di 1.300 prodotti e superato i 2 miliardi di euro di volumi scambiati sul mercato Cert‑X di Borsa Italiana. Grazie a un team basato a Milano e a un approccio fortemente innovativo, è diventata in poco tempo uno dei principali emittenti di investment certificates, conquistando una posizione stabile nel panorama nazionale.

L’ingresso in ACEPI giova a entrambe le parti

Per l’Associazione significa ampliare ulteriormente la rappresentatività del settore, includendo un player internazionale che porta competenze, tecnologia e capacità di innovazione. Invece per Marex rappresenta un riconoscimento del ruolo acquisito in Italia e un passo strategico per consolidare la propria presenza, partecipando attivamente ai tavoli di lavoro con gli altri emittenti e con le autorità di regolamentazione.

Per il presidente Nicola Francia, questa adesione rafforza la capacità di ACEPI di promuovere lo sviluppo del mercato e di sostenere iniziative di educazione finanziaria.

Dal punto di vista di Marex, come ha dichiarato Antonio Manfrè, l’ingresso in ACEPI è un tassello fondamentale di una strategia che vede l’Italia come mercato chiave. La divisione Financial Products è oggi uno dei motori di crescita del gruppo a livello globale. L’adesione all’Associazione permette di contribuire in modo più diretto all’evoluzione del settore dei prodotti strutturati, collaborando con gli altri operatori e con le istituzioni.

Gli sviluppi attesi sono molteplici

L’arrivo di un emittente globale come Marex può favorire una maggiore diversificazione dell’offerta, stimolare l’innovazione di prodotto. E inoltre aumentare la competizione e migliorare la qualità complessiva del mercato. Per ACEPI significa rafforzare il proprio ruolo di interlocutore privilegiato nel dialogo con regolatori e investitori. Oltre che consolidare la centralità dell’Italia nel panorama europeo dei certificati.