Casta Diva punta su Mastromarino e Cocciuti per rafforzarsi

Casta Diva, realtà di riferimento nella produzione televisiva e parte del gruppo internazionale Casta Diva Group, annuncia l’ingresso di Paolo Mastromarino e Dimitri Cocciuti nella sua unit dedicata alla TV. Un doppio colpo che rafforza la strategia di crescita e innovazione del brand, da sempre attento a intercettare le nuove tendenze del mercato audiovisivo.

Mastromarino esperto di format internazionali

Mastromarino, nella foto grande, con oltre dieci anni di esperienza, ha collaborato a successi come X Factor, Dinner Club e 4 Ristoranti. Ha curato casting e contenuti redazionali. Esperto di format internazionali, si occuperà di scouting e adattamento, gestendo relazioni con produttori e distributori globali.

Cocciuti, (foto a lato) autore e showrunner di titoli come A raccontare comincia tu e Drag Race Italia, ha firmato contenuti per Rai, Sky, Mediaset, Discovery e Paramount+. Con una visione narrativa pop e contemporanea, porterà in Casta Diva la sua esperienza nella creazione di format originali e adattamenti internazionali.

“Siamo entusiasti di accogliere Paolo e Dimitri nel nostro team,” ha dichiarato Massimo Righini, COO di Casta Diva. “Le loro competenze ci permetteranno di espandere l’offerta e raggiungere nuovi traguardi nel mercato nazionale e internazionale.”

Fondata con una forte vocazione internazionale, Casta Diva ha sedi in 12 città nel mondo. Ha prodotto oltre mille video per brand globali come Bulgari, L’Oréal, McDonald’s e Nestlé. Con quattro Leoni vinti al Cannes Lions e il riconoscimento al MIP TV per il format Come una volta – Un amore da favola, la società continua a investire in contenuti di alta qualità e creatività.

L’arrivo di Mastromarino e Cocciuti conferma l’impegno di Casta Diva nel valorizzare i migliori talenti per offrire produzioni capaci di parlare al pubblico con linguaggi nuovi e coinvolgenti