Valeria Norreri Head Of Co. Brand & Content Strategy Nestlé

Con un’esperienza ventennale all’interno del Gruppo, Valeria Norreri assume il ruolo di Head Of Corporate Brand & Content Strategy di Nestlé. Entra a far parte della prima linea e riportando direttamente all’Amministratore Delegato. A capo di un team di 13 persone, avrà il compito di guidare la strategia di comunicazione e branding del Gruppo.

Una crescita esponenziale

“Ringrazio Nestlé per la fiducia e l’opportunità che colgo con tutta l’energia che mi contraddistingue. So di poter contare su una squadra di professionisti con cui sarà un piacere condividere esperienze e conoscenze maturate in questi anni. Nestlé è per me una seconda casa, un luogo di crescita personale e professionale in cui ho sposato e contribuito a consolidare la visione di un’azienda impegnata nella nutrizione e nel benessere delle persone di ogni età”, Ha commentato Norreri.

Per Norreri un percorso di eccellenza nel marketing Nestlé

Dopo una laurea in Scienze Politiche e un Master Publitalia ’80 in Marketing e Comunicazione, Norreri entra in Nestlé nel 2002 come Marketing Specialist per Nescafé. Da lì, inizia un percorso di crescita che la porta quindi a ricoprire ruoli chiave nei brand del Gruppo.

2003-2006: Brand Manager Nesquik.

2006-2009: Brand Manager Levissima.

2009-2016: Marketing Director della International Business Unit Sanpellegrino. Responsabile della brand strategy di S.Pellegrino e Acqua Panna in Nord America, Francia, Regno Unito, Svizzera, Germania e Cina.

2016-2019: Confectionery International Business Unit Manager, guidando il team globale del brand Baci Perugina, il trade marketing e le vendite internazionali.

2019-2024: Strategic Group Marketing and Communication Manager, con l’obiettivo di rafforzare l’immagine aziendale e sviluppare contenuti per comunicare il purpose del Gruppo.

Con questo nuovo incarico, Norreri continuerà a consolidare il posizionamento di Nestlé. E per questo farà leva sulla sua expertise in branding, marketing strategico e comunicazione aziendale.