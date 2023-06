Jean-Christophe Babin, ceo Bulgari, punta su Arras

Arras Group è una società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case, prevalentemente in Sardegna, Jean Christophe Babin, ceo di Bulgari, ha deciso di investire nello sviluppo del business del Group.

Jean-Christophe Babin manifesta la volontà di partecipare attivamente alla strategia del gruppo assumendo il ruolo di Consigliere nel CdA. Punta a rafforzare la governance della Società.

Questa operazione è propedeutica alle prossime opportunità di crescita e di posizionamento strategico del gruppo.

Enrico Arras, Presidente e Amministratore Delegato

“Siamo onorati dell’investimento di Jean-Christophe Babin nella nostra Società. E della fiducia in noi riposta. Con il suo ingresso rafforziamo il prestigio di Arras Group. E inoltre il potenziale di sviluppo internazionale della Società.”

Jean Christophe Babin, CEO di Bulgari

“Investo in Arras Group perché nel suo modello di business e nel suo management vedo una realtà innovativa con un importante potenziale di crescita. Intendo mettere a disposizione della Società le mie diverse esperienze manageriali al vertice di aziende globali. Desidero accelerare lo sviluppo e creare valore per tutti gli stakeholder.”

CHI E’ARRAS GROUP

E’ una società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case, prevalentemente in Sardegna. La Società nasce nel 2020 dall’iniziativa di Enrico Arras, che da oltre 10 anni lavora nel settore immobiliare. Strutturata come una holding operativa, il gruppo, sviluppa ciascuna iniziativa con un veicolo immobiliare ad hoc. Il suo controllo è al 100% dalla stessa, mantenendo in capo ad Arras Group S.p.A. Tutti i servizi centrali quali studi di fattibilità, progettazione e marketing con l’obiettivo di diventare punto di riferimento per chi vuole acquistare un immobile esclusivo. Un mondo caratterizzato dai più elevati standard del settore, anche in termini di tecnologia applicata e di impatto ambientale.